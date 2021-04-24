Отправлено: - 22:18

maxsaf:

Абайка, сколько выделили на борьбу с Серым Волком и остальными поуехавшими?

elektron:

Тут сколько не выделяй, всё мало будет. То Навального обелить нужно, то Аблязова очернить. Пока сами ещё не разобрались. Так что непочатый край.

drakon:

Это на стимулирование, тоесть- Зарплату всем, абайкам, наш 95-й, 72 мильярда?... А сколько их всего?абаек...

Цитата:Незнаю а что с серым волком надо бороться? Тут вроде и НГ справляется а поуеховшие не представляют опасности кроме Йанга))Цитата:Да в мире все не однозначноКроме тем что РТ и соловьев затрагиваютУ них четко как у фашистов, есть только свои и только чужиеИнтересно сколько Нурбанчик и остальные поуеховшие платят им за такое?)У Макса и дракона спрашивать не будуОни любят российскую пропаганду с загнивающего западаУдобно устроились)Цитата:Я один вроде здесьНе замечал?)Двоиться в глазах?