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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41403
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6869
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 17:11
Цитата:
Да кстати, по программам Навального. Там что то хоть реально реализовано было.
А то тут такое дело
abaika95:
Да кстати, по программам Навального. Там что то хоть реально реализовано было.
А то тут такое дело
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 17:24
Цитата:
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?
Сабыр:
А все почему,
А все почему,
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7735
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 19:15
Цитата:
А то тут такое дело, что электрон кремлёвскую пропаганду хавает а другие источники информации не читает))
Это очень иронично особенно в ситуации когда этот же самый электрон сидит на форуме НГ но не читает почему-то казахстанскую пропаганду)
Тоесть у электрона выработался уже определенный информационный вкус
Одну пропаганду он уплетает с удовольствием а другую не хочет даже рассматривать как закуску
При всем при этом он живёт в Германии что какбы намекает))
Что это? Лицемерие или лукавство?)
И да про его проекты все уже расписано тут было
Пы.сы
Кстати мем который вы тут привели это яркий образчик дешёво сделанной на коленке дезы от очень глупого кремлебота)
Ну серьезно,это же пошлятина)
elektron:
Да кстати, по программам Навального. Там что то хоть реально реализовано было. А то тут такое дело
Да кстати, по программам Навального. Там что то хоть реально реализовано было. А то тут такое дело
А то тут такое дело, что электрон кремлёвскую пропаганду хавает а другие источники информации не читает))
Это очень иронично особенно в ситуации когда этот же самый электрон сидит на форуме НГ но не читает почему-то казахстанскую пропаганду)
Тоесть у электрона выработался уже определенный информационный вкус
Одну пропаганду он уплетает с удовольствием а другую не хочет даже рассматривать как закуску
При всем при этом он живёт в Германии что какбы намекает))
Что это? Лицемерие или лукавство?)
И да про его проекты все уже расписано тут было
Пы.сы
Кстати мем который вы тут привели это яркий образчик дешёво сделанной на коленке дезы от очень глупого кремлебота)
Ну серьезно,это же пошлятина)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6869
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 19:27
Цитата:
Не пропаганду вообще не читаю, как и ваши посты (за редким исключением).
А как вы отличаете пропаганду не кремлёвскую от кремлёвской.
И что это вы на вопросы не отвечаете? А сразу в оборону переходите? Новая тактика?
[Исправлено: elektron, 24.04.2021 - 14:48]
abaika95:
кремлёвскую пропаганду хавает
кремлёвскую пропаганду хавает
Не пропаганду вообще не читаю, как и ваши посты (за редким исключением).
А как вы отличаете пропаганду не кремлёвскую от кремлёвской.
И что это вы на вопросы не отвечаете? А сразу в оборону переходите? Новая тактика?
[Исправлено: elektron, 24.04.2021 - 14:48]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 550
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 19:53
Комментарий удален модератором.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 20:03
Цитата:
да нет. просто новенький абайка95.
не знает как себя вести.
elektron:
И что это вы на вопросы не отвечаете? А сразу в оборону переходите? Новая тактика?
И что это вы на вопросы не отвечаете? А сразу в оборону переходите? Новая тактика?
да нет. просто новенький абайка95.
не знает как себя вести.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 20:07
Комментарий удален модератором.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 20:51
Цитата:
получил ответ?тебе ответили?
я да, получил.
Victor Yang:
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?
получил ответ?тебе ответили?
я да, получил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21670
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 21:25
Цитата:
Чужого, ему, президента?... Пользователей?...
Victor Yang:
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?
Почему отдельным персонажам позволено оскорблять целую страну?
Чужого, ему, президента?... Пользователей?...
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 22:14
Цитата:
Если бы только президента. Все 150 млн человек.
Цитата:
Нет, не получил. Оскорбительный комментарий так и остался.
drakon:
Чужого, ему, президента?
Чужого, ему, президента?
Если бы только президента. Все 150 млн человек.
Цитата:
alex_60:
получил ответ?тебе ответили?
получил ответ?тебе ответили?
Нет, не получил. Оскорбительный комментарий так и остался.
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