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≡ Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:50
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Авторы исследования изучили данные из открытых источников о числе погибших вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
610
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:50
#1
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ну кто б сомневался!
:lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7734
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:53
#2
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Цитата:
Специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением "Спутника V", 

Дальше можно не читать
Каждый будет рекламировать свой продукт
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11714
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:57
#3
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да,абайка95 можно не читать,
он себя рекламирует.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21670
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:58
#4
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От Казахстанской ещё никто не умер.
Почему? Да потому, что её
ващето - нету... :lol: ;-) :-o
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7734
Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 16:37
#5
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Цитата:
alex_60:
да,абайка95 можно не читать, он себя рекламирует.

А что тебя надо? Это очень и очень сложно)
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
152
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 16:42
#6
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где Юлия? ;-)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
48
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 18:03
#7
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Цитата:
андрей 117:
где Юлия?

У неё месса ежедневная
по пфайзеру,скоро будет.
а вот где наш KazCOVID-in,это вопрос.
Я верю, наши сказали ,что мы в пятёрке...
Стран,которые сами
а тут нема-непорядок!
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
152
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 18:52
#8
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Цитата:
urmas:
У неё месса

аааа суббота,суббота :-)
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
48
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 19:08
#9
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Цитата:
андрей 117:
аааа суббота,суббота

Таки даа...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1295
Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 20:43
#10
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Цитата:
abaika95:
Дальше можно не читать Каждый будет рекламировать свой продукт

Вам надо подождать, когда Навальный даст статистику. Это будет самая объективная и независимая точка зрения.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6869
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 20:47
#11
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Цитата:
андрей 117:
где Юлия?

У неё рецепт истёк, вот правильный :lol: :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
922
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 22:05
#12
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Цитата:
drakon:
От Казахстанской ещё никто не умер.

От комыса тоже ещё пока не умер!
Означает ли это что в Турции будут под видом вакцины будут разливать комыс?
Узун кулак принёс достоверные слухи о чудодейственых но не до конца изученных свойствах комыса.
А народ зря врать не станет!
8-)
Цитата:
abaika95:
Дальше можно не читать

Можно, да!
Спасибо, добрый человек!
Нельзя ли чтобы вы в каждом репортаже бы обозначали, можно где что дальше читать или нельзя!
Мало ли!
Может дальше нельзя, а мы уже прочитали. А кроме вас некому же подсказать где можно читать, а где нет.

:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
922
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 22:11
#13
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Цитата:
urmas:
У неё месса ежедневная по пфайзеру,скоро будет. а вот где наш KazCOVID-in,это вопрос.

Пфайзер, это кашрут!
Кошерное.
А, остальное, нет!
Понимать, женадо!
8-)
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