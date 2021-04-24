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Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41403
Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:50
Авторы исследования изучили данные из открытых источников о числе погибших вакцинированных хотя бы одним компонентом в 13 странах (Франция, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, США, Чили, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия).
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 610
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:50
ну кто б сомневался!
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:53
Цитата:
Дальше можно не читать
Каждый будет рекламировать свой продукт
Специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением "Спутника V",
Дальше можно не читать
Каждый будет рекламировать свой продукт
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11714
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:57
да,абайка95 можно не читать,
он себя рекламирует.
он себя рекламирует.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21670
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 15:58
От Казахстанской ещё никто не умер.
Почему? Да потому, что её
ващето - нету...
Почему? Да потому, что её
ващето - нету...
Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 16:37
Цитата:
А что тебя надо? Это очень и очень сложно)
alex_60:
да,абайка95 можно не читать, он себя рекламирует.
да,абайка95 можно не читать, он себя рекламирует.
А что тебя надо? Это очень и очень сложно)
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 152
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 16:42
где Юлия?
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 18:03
Цитата:
У неё месса ежедневная
по пфайзеру,скоро будет.
а вот где наш KazCOVID-in,это вопрос.
Я верю, наши сказали ,что мы в пятёрке...
Стран,которые сами
а тут нема-непорядок!
андрей 117:
где Юлия?
где Юлия?
У неё месса ежедневная
по пфайзеру,скоро будет.
а вот где наш KazCOVID-in,это вопрос.
Я верю, наши сказали ,что мы в пятёрке...
Стран,которые сами
а тут нема-непорядок!
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 152
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 18:52
Цитата:
аааа суббота,суббота
urmas:
У неё месса
У неё месса
аааа суббота,суббота
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 19:08
Цитата:
Таки даа...
андрей 117:
аааа суббота,суббота
аааа суббота,суббота
Таки даа...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1295
Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 20:43
Цитата:
Вам надо подождать, когда Навальный даст статистику. Это будет самая объективная и независимая точка зрения.
abaika95:
Дальше можно не читать Каждый будет рекламировать свой продукт
Дальше можно не читать Каждый будет рекламировать свой продукт
Вам надо подождать, когда Навальный даст статистику. Это будет самая объективная и независимая точка зрения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6869
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 20:47
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 22:05
Цитата:
От комыса тоже ещё пока не умер!
Означает ли это что в Турции будут под видом вакцины будут разливать комыс?
Узун кулак принёс достоверные слухи о чудодейственых но не до конца изученных свойствах комыса.
А народ зря врать не станет!
Цитата:
Можно, да!
Спасибо, добрый человек!
Нельзя ли чтобы вы в каждом репортаже бы обозначали, можно где что дальше читать или нельзя!
Мало ли!
Может дальше нельзя, а мы уже прочитали. А кроме вас некому же подсказать где можно читать, а где нет.
drakon:
От Казахстанской ещё никто не умер.
От Казахстанской ещё никто не умер.
От комыса тоже ещё пока не умер!
Означает ли это что в Турции будут под видом вакцины будут разливать комыс?
Узун кулак принёс достоверные слухи о чудодейственых но не до конца изученных свойствах комыса.
А народ зря врать не станет!
Цитата:
abaika95:
Дальше можно не читать
Дальше можно не читать
Можно, да!
Спасибо, добрый человек!
Нельзя ли чтобы вы в каждом репортаже бы обозначали, можно где что дальше читать или нельзя!
Мало ли!
Может дальше нельзя, а мы уже прочитали. А кроме вас некому же подсказать где можно читать, а где нет.
Re: Ученые сравнили данные о смертности пяти вакцин от COVID-19
Отправлено: 24.04.21 - 22:11
Цитата:
Пфайзер, это кашрут!
Кошерное.
А, остальное, нет!
Понимать, женадо!
urmas:
У неё месса ежедневная по пфайзеру,скоро будет. а вот где наш KazCOVID-in,это вопрос.
У неё месса ежедневная по пфайзеру,скоро будет. а вот где наш KazCOVID-in,это вопрос.
Пфайзер, это кашрут!
Кошерное.
А, остальное, нет!
Понимать, женадо!
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