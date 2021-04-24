Отправлено: - 22:05

drakon:

От Казахстанской ещё никто не умер.

abaika95:

Дальше можно не читать

Цитата:От комыса тоже ещё пока не умер!Означает ли это что в Турции будут под видом вакцины будут разливать комыс?Узун кулак принёс достоверные слухи о чудодейственых но не до конца изученных свойствах комыса.А народ зря врать не станет!Цитата:Можно, да!Спасибо, добрый человек!Нельзя ли чтобы вы в каждом репортаже бы обозначали, можно где что дальше читать или нельзя!Мало ли!Может дальше нельзя, а мы уже прочитали. А кроме вас некому же подсказать где можно читать, а где нет.