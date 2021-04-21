Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 21:37

что то освещение общественно политической жизни деревни Место свелось на нет. где репортажи, фотосессии..

как живется новым немцам из анголы, не обижают ли их.и о природе. прилетели ли воробьи. тоже нет информации.