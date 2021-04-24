Отправлено: - 11:51

И вот нынешнее повышение цен на бензин сваливают на коронавирус. А как же заявление премьера о том, что пандемия на нашу экономику не повлияла?

Цитата:Анекдот.Учительница говорит детям: Представьте всепроникающее копье, которое бросают в непробиваемый щит. Что будет?Вовочка: Бензин подорожает!Почему?А папа мне всегда говорит: если начинается какая-то непонятная херня- бензин обязательно подорожает.