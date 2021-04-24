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Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41403
Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Отправлено: 24.04.21 - 11:51
Государство делает попытки стабилизировать цены посредством реализации продуктов из стабфондов. Но это равносильно стрельбе из пушки, заряженной горохом, в каменную стену.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2343
Re: Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Отправлено: 24.04.21 - 11:51
Цитата:
Анекдот.
Учительница говорит детям: Представьте всепроникающее копье, которое бросают в непробиваемый щит. Что будет?
Вовочка: Бензин подорожает!
Почему?
А папа мне всегда говорит: если начинается какая-то непонятная херня- бензин обязательно подорожает.
И вот нынешнее повышение цен на бензин сваливают на коронавирус. А как же заявление премьера о том, что пандемия на нашу экономику не повлияла?
Анекдот.
Учительница говорит детям: Представьте всепроникающее копье, которое бросают в непробиваемый щит. Что будет?
Вовочка: Бензин подорожает!
Почему?
А папа мне всегда говорит: если начинается какая-то непонятная херня- бензин обязательно подорожает.
Re: Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Отправлено: 24.04.21 - 13:13
Цитата:
Цитата:
Устойчивость корабля в шторм и его развитие/движение разве не разные вещи?
Казахстан продемонстрировал высокий уровень устойчивости национальной экономики
Цитата:
Но если экономика устойчиво развивается
Устойчивость корабля в шторм и его развитие/движение разве не разные вещи?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2075
Re: Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Отправлено: 24.04.21 - 18:38
Цитата:
Пока что государство, устраивая только придорожные туалеты для привлечения туристов в Казахстан, из-за "пандемии", не имеет постоянного ежедневного международного авиа и ж/д сообщения, за исключением чартерных не регулярных авиарейсов с Турции и Египта, которые посещают казахстанские туристы.
В настоящее время, кроме как в Алма-Аты и в Нур-Султан, прилететь в Казахстан из-за рубежа, не предоставляется возможным, за исключением чартеров с казахстанскими туристами. И то, частота авиарейсов например с Москвы в Астану и Алма-Ату составляет всего 3-4 раза в неделю, авиасообщение осуществляет Эйр Астана и Аэрофлот, другие российские авиакомпании казахстанские авиационные власти не допускают к работе.
Пока в Казахстане сдувают пылинки с Эйр Астаны, не допуская ни какой конкуренции в авиаперевозках, и разрешая взамен к осуществлению полетов в страну только одной авиакомпании из другого государства, цены на авиабилеты на зарубежные не чартерные авиарейсы достигли в стране заоблачных высот.
Впереди лето, пора Казахстану готовиться к встрече туристов, но кто поедет в гости с такими ценами на авиабилеты?
При этом в соседней Киргизии дела обстоят иначе.
Например, бишкекский Манас в настоящее время имеет авиасообщение с 17(!!!) городами России, среди которых с Москвой сообщение по 3-4 рейса в день.
Даже маленький киргизский аэропорт Тамчы на Иссык-Куле в преддверии курортного сезона с апреля месяца установил авиасообщение с 10 городами России!
Мой родители, договорившись со своими земляками – бывшими казахстанцами, засобирались в этом году на Иссык-Куль, принять участие решил даже бывший коллега отца из Германии.
У родителей давно созрела идея собрать земляков и посетить Исык-Куль, заодно побывать в Алма-Ате. Хотя на киргизско-казахских пограничных переходах пропускают только граждан Киргизии и Казахстана, но выход из этой ситуации нашли))).
Ну а пока что цены на авиабилеты примерно такие:
Москва – Иссык-Куль от 4 800 руб.
Москва – Алма-Ата от 32 900 руб.
Николай ВОРОНИН:
Во всем мире говорят, что, в связи с пандемией и кризисом, экономики всех стран понесли значительные убытки.
Во всем мире говорят, что, в связи с пандемией и кризисом, экономики всех стран понесли значительные убытки.
Пока что государство, устраивая только придорожные туалеты для привлечения туристов в Казахстан, из-за "пандемии", не имеет постоянного ежедневного международного авиа и ж/д сообщения, за исключением чартерных не регулярных авиарейсов с Турции и Египта, которые посещают казахстанские туристы.
В настоящее время, кроме как в Алма-Аты и в Нур-Султан, прилететь в Казахстан из-за рубежа, не предоставляется возможным, за исключением чартеров с казахстанскими туристами. И то, частота авиарейсов например с Москвы в Астану и Алма-Ату составляет всего 3-4 раза в неделю, авиасообщение осуществляет Эйр Астана и Аэрофлот, другие российские авиакомпании казахстанские авиационные власти не допускают к работе.
Пока в Казахстане сдувают пылинки с Эйр Астаны, не допуская ни какой конкуренции в авиаперевозках, и разрешая взамен к осуществлению полетов в страну только одной авиакомпании из другого государства, цены на авиабилеты на зарубежные не чартерные авиарейсы достигли в стране заоблачных высот.
Впереди лето, пора Казахстану готовиться к встрече туристов, но кто поедет в гости с такими ценами на авиабилеты?
При этом в соседней Киргизии дела обстоят иначе.
Например, бишкекский Манас в настоящее время имеет авиасообщение с 17(!!!) городами России, среди которых с Москвой сообщение по 3-4 рейса в день.
Даже маленький киргизский аэропорт Тамчы на Иссык-Куле в преддверии курортного сезона с апреля месяца установил авиасообщение с 10 городами России!
Мой родители, договорившись со своими земляками – бывшими казахстанцами, засобирались в этом году на Иссык-Куль, принять участие решил даже бывший коллега отца из Германии.
У родителей давно созрела идея собрать земляков и посетить Исык-Куль, заодно побывать в Алма-Ате. Хотя на киргизско-казахских пограничных переходах пропускают только граждан Киргизии и Казахстана, но выход из этой ситуации нашли))).
Ну а пока что цены на авиабилеты примерно такие:
Москва – Иссык-Куль от 4 800 руб.
Москва – Алма-Ата от 32 900 руб.
Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Отправлено: 24.04.21 - 19:07
Цитата:
Нурбовланчик а в вашей России как дела?
Сколько погибших от вируса? Как экономика? Война будет?
Нурбанчик:
Пока что государство, устраивая только придорожные туалеты для привлечения туристов в Казахстан
Пока что государство, устраивая только придорожные туалеты для привлечения туристов в Казахстан
Нурбовланчик а в вашей России как дела?
Сколько погибших от вируса? Как экономика? Война будет?
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