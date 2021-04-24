Отправлено: - 15:51

elektron:

Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как.

Victor Yang:

А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.

Victor Yang:

В Казахстане Наурыз всегда 5 дней получается. Майские в этом году - 4 дня.

elektron:

При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.// Но для некоторых бухать будут, это же так типично.

Цитата:Я обсуждаю ваше отношение к нему) от этого ещё смешнее)Цитата:Ну если бы я не жил в России то да,можно сказать что я довольствуюсь стереотипамиНо я сам был свидетелем что в России пьют и очень многоИ водка очень дешёваяИ вино в коробках по цене как сокИ разные алкогольные коктейли дешёвые на которые молодежь подсаживаетсяЦитата:Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввелиЦитата:Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)