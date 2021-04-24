Отправлено: - 16:39

yudjin:

Подлизайло, я тебе уже кругом мерещусь... смотри, так не долго и до дурки.

yudjin:

Пишу я всегда от себя, в отличие от тебя, Мереке Заканыч, Да и не хожу я на такие мероприятия... уже года 2 не был. Так, что подлизайло, успокойся... не я это...не твой я Хозяин)

Цитата:Значит точно ты автор?)Цитата:А что у мереке заканыча был хозяин? Страшно как...Главное чтобы хозяин был не такой как у тебя депутат-нурлыкун который за переимнование всего и вся...