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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
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Я робот(Пользователи)
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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:34
Цитата:
А почему бы и - нет?...
alex_60:
ну не пельмени же.
ну не пельмени же.
А почему бы и - нет?...
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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:41
Цитата:
Не гоже подданному госдепа пельменями питаться.
drakon:
А почему бы и - нет?...
А почему бы и - нет?...
Не гоже подданному госдепа пельменями питаться.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:45
Цитата:
//Штирлиц проснулся в тюремной камере. Он совершенно не помнил, как сюда попал, какое сегодня число и какая в городе власть. После долгих размышлений он наконец решил, что, если войдет гестаповец, надо будет сказать: «Хайль Гитлер, я — штандартенфюрер СС фон Штирлиц», а если войдет советский солдат — представиться: «Я — полковник Исаев». В этот момент входит милиционер и говорит: «Ну и нажрались вы вчера, товарищ Тихонов».///
drakon:
А почему бы и - нет?...
А почему бы и - нет?...
//Штирлиц проснулся в тюремной камере. Он совершенно не помнил, как сюда попал, какое сегодня число и какая в городе власть. После долгих размышлений он наконец решил, что, если войдет гестаповец, надо будет сказать: «Хайль Гитлер, я — штандартенфюрер СС фон Штирлиц», а если войдет советский солдат — представиться: «Я — полковник Исаев». В этот момент входит милиционер и говорит: «Ну и нажрались вы вчера, товарищ Тихонов».///
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:54
Цитата:
В #45 расписал
Если вы уже в наглую игнорируете что собеседник вам писал то в чем смысл вам что-то доказывать?) Как будто у Соловьева на передаче)
Цитата:
Цитата:
Ну не перебарщивайте
elektron:
какие проекты? ещё не выспались?
какие проекты? ещё не выспались?
В #45 расписал
Если вы уже в наглую игнорируете что собеседник вам писал то в чем смысл вам что-то доказывать?) Как будто у Соловьева на передаче)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
на юге Казахстана прогремел мощный взрыв на территории военной базы
на юге Казахстана прогремел мощный взрыв на территории военной базы
Цитата:
Сабыр:
Запросто. путиский режим способен.
Запросто. путиский режим способен.
Ну не перебарщивайте
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:11
Цитата:
Дико извиняюсь, но не мне, иначе не проигнорировал бы
Опять табаки всё путают?
abaika95:
Если вы уже в наглую игнорируете что собеседник вам
Если вы уже в наглую игнорируете что собеседник вам
Дико извиняюсь, но не мне, иначе не проигнорировал бы
Опять табаки всё путают?
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:17
Цитата:
А ну да,ну да,я же сообщения закрыто в личку Йангу писал,никто же их кроме него не видит,блин забыл) Цитата:
Нет в этот раз вы не путаете просто делаете лицемерные верчения)
elektron:
Дико извиняюсь, но не мне, иначе не проигнорировал бы
Дико извиняюсь, но не мне, иначе не проигнорировал бы
А ну да,ну да,я же сообщения закрыто в личку Йангу писал,никто же их кроме него не видит,блин забыл) Цитата:
elektron:
Опять табаки всё путают?
Опять табаки всё путают?
Нет в этот раз вы не путаете просто делаете лицемерные верчения)
С
(Полноправные пользователи)
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- 549
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:25
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:27
Цитата:
Я по вашему должен, всю ветку тут прочитать, прежде, чем вам на ваш последний комментарий ответить?
abaika95:
А ну да,ну да,я же сообщения закрыто в личку Йангу писал
А ну да,ну да,я же сообщения закрыто в личку Йангу писал
Я по вашему должен, всю ветку тут прочитать, прежде, чем вам на ваш последний комментарий ответить?
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 15:26
Цитата:
в чем ужас для вас лично?
или как обычно истерите из под эха/дождя? так там помойка хуже некуда.
все уже пояснили по вашим истерикам.
Сабыр:
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас.
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас.
в чем ужас для вас лично?
или как обычно истерите из под эха/дождя? так там помойка хуже некуда.
все уже пояснили по вашим истерикам.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 15:55
Цитата:
Тогда зачем вообще вступать в диалог если не удосужились прочитать о чем тут спорили до этого? Не умеете аргументировано спорить то нечего и начинать)
elektron:
Я по вашему должен, всю ветку тут прочитать, прежде, чем вам на ваш последний комментарий ответить?
Я по вашему должен, всю ветку тут прочитать, прежде, чем вам на ваш последний комментарий ответить?
Тогда зачем вообще вступать в диалог если не удосужились прочитать о чем тут спорили до этого? Не умеете аргументировано спорить то нечего и начинать)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:02
Цитата:
Я ответил на ваш комментарий, можно?Цитата:
Я спросил, а у вас вместо ответа уже истерика гляжу.
Можно было просто ответить, пост 45, для тех кто не читал.
[Исправлено: elektron, 24.04.2021 - 11:06]
abaika95:
о чем тут спорили до этого?
о чем тут спорили до этого?
Я ответил на ваш комментарий, можно?Цитата:
abaika95:
Не умеете аргументировано спорить то нечего и начинать)
Не умеете аргументировано спорить то нечего и начинать)
Я спросил, а у вас вместо ответа уже истерика гляжу.
Можно было просто ответить, пост 45, для тех кто не читал.
[Исправлено: elektron, 24.04.2021 - 11:06]
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:09
Цитата:
У абайки95, витамина D, не хватает.
Ему нужно 40 желтков, от куриных
яиц, за 1 раз - скушать.
Благо ярмарка сегодня - была.
Закупился?...
elektron:
а у вас вместо ответа уже истерика гляжу.
а у вас вместо ответа уже истерика гляжу.
У абайки95, витамина D, не хватает.
Ему нужно 40 желтков, от куриных
яиц, за 1 раз - скушать.
Благо ярмарка сегодня - была.
Закупился?...
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:20
сейчас же рамадан,
а некоторые тут развлекаются.
а некоторые тут развлекаются.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:35
Цитата:
Ну началось в деревне утро)
Если не знаешь что ответить то доставай самый дешёвый и смешной прием дискуссии про истерику у собеседника)
Вам самому не противно от того что вы сейчас воду в ступе толчите понимая что я по фактажу прав?)
Прекращайте,прекращайте)
Цитата:
Меня не покидает мысль о той ситуации которую в интервью дудю озвучил украинский журналист Дмитрий Гордон
Он сказал что были выявлены факты того что в 12-13 годах в сетевом и форумном пространстве восточной Украины,появились некие "люди" которые активно под видом жителей западной Украины (ярых западенцев) поливали грязью всё российское,русское и восточно украинское причем не рассуждая о минусах или недочетах а именно что поливая прямо помоями и высмеивая все что связано с Россией....
По словам Гордона за этой информационной тактикой стояли специальные люди из самой же России...
Тактика заключалась в том чтобы посеять открытую ненависть у жителей восточной Украины к своим соотечествинникам с запада,причем почва была благодатной)
Так сказать ненадо меня разжигать я сам разжигаться рад)
Вот покоя не даёт мне эта мысль)
elektron:
Я спросил, а у вас вместо ответа уже истерика гляжу. Можно было просто ответить, пост 45, для тех кто не читал.
Я спросил, а у вас вместо ответа уже истерика гляжу. Можно было просто ответить, пост 45, для тех кто не читал.
Ну началось в деревне утро)
Если не знаешь что ответить то доставай самый дешёвый и смешной прием дискуссии про истерику у собеседника)
Вам самому не противно от того что вы сейчас воду в ступе толчите понимая что я по фактажу прав?)
Прекращайте,прекращайте)
Цитата:
Сабыр:
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас
Меня не покидает мысль о той ситуации которую в интервью дудю озвучил украинский журналист Дмитрий Гордон
Он сказал что были выявлены факты того что в 12-13 годах в сетевом и форумном пространстве восточной Украины,появились некие "люди" которые активно под видом жителей западной Украины (ярых западенцев) поливали грязью всё российское,русское и восточно украинское причем не рассуждая о минусах или недочетах а именно что поливая прямо помоями и высмеивая все что связано с Россией....
По словам Гордона за этой информационной тактикой стояли специальные люди из самой же России...
Тактика заключалась в том чтобы посеять открытую ненависть у жителей восточной Украины к своим соотечествинникам с запада,причем почва была благодатной)
Так сказать ненадо меня разжигать я сам разжигаться рад)
Вот покоя не даёт мне эта мысль)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:46
Цитата:
Ваш приёмчик между прочим, заметил
Но дискуссию вести так и не научился.
abaika95:
про истерику у собеседника)
про истерику у собеседника)
Ваш приёмчик между прочим, заметил
Но дискуссию вести так и не научился.
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