Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 18% влажность
  • ЮВ, 11 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
Страница 6 из 7«1...4567»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21667
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:34
#75
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну не пельмени же.

А почему бы и - нет?... :-o 8-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:41
#76
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А почему бы и - нет?...

Не гоже подданному госдепа пельменями питаться. :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11710
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:45
#77
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А почему бы и - нет?...


//Штирлиц проснулся в тюремной камере. Он совершенно не помнил, как сюда попал, какое сегодня число и какая в городе власть. После долгих размышлений он наконец решил, что, если войдет гестаповец, надо будет сказать: «Хайль Гитлер, я — штандартенфюрер СС фон Штирлиц», а если войдет советский солдат — представиться: «Я — полковник Исаев». В этот момент входит милиционер и говорит: «Ну и нажрались вы вчера, товарищ Тихонов».///
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7728
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:54
#78
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
какие проекты? ещё не выспались?

В #45 расписал
Если вы уже в наглую игнорируете что собеседник вам писал то в чем смысл вам что-то доказывать?) Как будто у Соловьева на передаче)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
на юге Казахстана прогремел мощный взрыв на территории военной базы

Цитата:
Сабыр:
Запросто. путиский режим способен.

Ну не перебарщивайте
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:11
#79
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если вы уже в наглую игнорируете что собеседник вам

Дико извиняюсь, но не мне, иначе не проигнорировал бы ;-)
Опять табаки всё путают?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7728
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:17
#80
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Дико извиняюсь, но не мне, иначе не проигнорировал бы

А ну да,ну да,я же сообщения закрыто в личку Йангу писал,никто же их кроме него не видит,блин забыл) Цитата:
elektron:
Опять табаки всё путают?

Нет в этот раз вы не путаете просто делаете лицемерные верчения)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
549
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:25
#81
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:27
#82
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ну да,ну да,я же сообщения закрыто в личку Йангу писал

Я по вашему должен, всю ветку тут прочитать, прежде, чем вам на ваш последний комментарий ответить?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11710
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 15:26
#83
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас.


в чем ужас для вас лично?
или как обычно истерите из под эха/дождя? так там помойка хуже некуда.
все уже пояснили по вашим истерикам.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7728
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 15:55
#84
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я по вашему должен, всю ветку тут прочитать, прежде, чем вам на ваш последний комментарий ответить?

Тогда зачем вообще вступать в диалог если не удосужились прочитать о чем тут спорили до этого? Не умеете аргументировано спорить то нечего и начинать)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:02
#85
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
о чем тут спорили до этого?

Я ответил на ваш комментарий, можно?Цитата:
abaika95:
Не умеете аргументировано спорить то нечего и начинать)

Я спросил, а у вас вместо ответа уже истерика гляжу. :lol:
Можно было просто ответить, пост 45, для тех кто не читал. ;-)

[Исправлено: elektron, 24.04.2021 - 11:06]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21667
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:09
#86
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а у вас вместо ответа уже истерика гляжу.

У абайки95, витамина D, не хватает.
Ему нужно 40 желтков, от куриных
яиц, за 1 раз - скушать.
Благо ярмарка сегодня - была.
Закупился?... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11710
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:20
#87
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас же рамадан,
а некоторые тут развлекаются.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7728
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:35
#88
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я спросил, а у вас вместо ответа уже истерика гляжу. Можно было просто ответить, пост 45, для тех кто не читал.

Ну началось в деревне утро)
Если не знаешь что ответить то доставай самый дешёвый и смешной прием дискуссии про истерику у собеседника)
Вам самому не противно от того что вы сейчас воду в ступе толчите понимая что я по фактажу прав?)
Прекращайте,прекращайте)
Цитата:
Сабыр:
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас

Меня не покидает мысль о той ситуации которую в интервью дудю озвучил украинский журналист Дмитрий Гордон
Он сказал что были выявлены факты того что в 12-13 годах в сетевом и форумном пространстве восточной Украины,появились некие "люди" которые активно под видом жителей западной Украины (ярых западенцев) поливали грязью всё российское,русское и восточно украинское причем не рассуждая о минусах или недочетах а именно что поливая прямо помоями и высмеивая все что связано с Россией....
По словам Гордона за этой информационной тактикой стояли специальные люди из самой же России...
Тактика заключалась в том чтобы посеять открытую ненависть у жителей восточной Украины к своим соотечествинникам с запада,причем почва была благодатной)
Так сказать ненадо меня разжигать я сам разжигаться рад)
Вот покоя не даёт мне эта мысль)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6864
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 16:46
#89
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
про истерику у собеседника)

Ваш приёмчик между прочим, заметил :lol:
Но дискуссию вести так и не научился.
Профайл
Страница 6 из 7«1...4567»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS