Отправлено: - 16:35

elektron:

Я спросил, а у вас вместо ответа уже истерика гляжу. Можно было просто ответить, пост 45, для тех кто не читал.

Сабыр:

Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас

Цитата:Ну началось в деревне утро)Если не знаешь что ответить то доставай самый дешёвый и смешной прием дискуссии про истерику у собеседника)Вам самому не противно от того что вы сейчас воду в ступе толчите понимая что я по фактажу прав?)Прекращайте,прекращайте)Цитата:Меня не покидает мысль о той ситуации которую в интервью дудю озвучил украинский журналист Дмитрий ГордонОн сказал что были выявлены факты того что в 12-13 годах в сетевом и форумном пространстве восточной Украины,появились некие "люди" которые активно под видом жителей западной Украины (ярых западенцев) поливали грязью всё российское,русское и восточно украинское причем не рассуждая о минусах или недочетах а именно что поливая прямо помоями и высмеивая все что связано с Россией....По словам Гордона за этой информационной тактикой стояли специальные люди из самой же России...Тактика заключалась в том чтобы посеять открытую ненависть у жителей восточной Украины к своим соотечествинникам с запада,причем почва была благодатной)Так сказать ненадо меня разжигать я сам разжигаться рад)Вот покоя не даёт мне эта мысль)