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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:21
Цитата:
Житель Казахстана и житель Германии обсуждают какой плохой оппозиционер в России сидящий на американских грантах))
Цитата:
Естественно
Дело в том что длинные праздники подряд это призыв к алкоголизму населения
У нас они по 1-2 дня равномерно во весь год раскиданы,сильно и не разгуляешься сильно и не гостям подходишь (хотя казалось бы у нас должны были в первую очередь на это смотреть) а в России одни новогодние праздники размером в неделю это мрак
elektron:
икру черную опять есть. Я думаю ему не до икры, пока на все 100% не отработает.
икру черную опять есть. Я думаю ему не до икры, пока на все 100% не отработает.
Житель Казахстана и житель Германии обсуждают какой плохой оппозиционер в России сидящий на американских грантах))
Цитата:
Victor Yang:
Но по мне лучше как в Казахстане, когда праздники разбросаны по году.
Но по мне лучше как в Казахстане, когда праздники разбросаны по году.
Естественно
Дело в том что длинные праздники подряд это призыв к алкоголизму населения
У нас они по 1-2 дня равномерно во весь год раскиданы,сильно и не разгуляешься сильно и не гостям подходишь (хотя казалось бы у нас должны были в первую очередь на это смотреть) а в России одни новогодние праздники размером в неделю это мрак
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:28
Цитата:
Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как.
abaika95:
Житель Казахстана и житель Германии обсуждают какой плохой оппозиционер в России сидящий на американских грантах))
Житель Казахстана и житель Германии обсуждают какой плохой оппозиционер в России сидящий на американских грантах))
Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как.
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 13890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:36
Цитата:
А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.
Цитата:
[Исправлено: Victor Yang, 24.04.2021 - 13:38]
abaika95:
это призыв к алкоголизму населения
это призыв к алкоголизму населения
А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.
Цитата:
abaika95: одни новогодние праздники размером в неделю это мракВ Казахстане Наурыз всегда 5 дней получается. Майские в этом году - 4 дня.
[Исправлено: Victor Yang, 24.04.2021 - 13:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 14:32
Цитата:
//При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.//
Но для некоторых бухать будут, это же так типично.
А ещё даёшь праздники, как же бизнес. Не даёшь праздники - узурпатор и рабовладелец.
Victor Yang:
Что за стереотипы?
Что за стереотипы?
//При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.//
Но для некоторых бухать будут, это же так типично.
А ещё даёшь праздники, как же бизнес. Не даёшь праздники - узурпатор и рабовладелец.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:51
Цитата:
Я обсуждаю ваше отношение к нему) от этого ещё смешнее)
Цитата:
Ну если бы я не жил в России то да,можно сказать что я довольствуюсь стереотипами
Но я сам был свидетелем что в России пьют и очень много
И водка очень дешёвая
И вино в коробках по цене как сок
И разные алкогольные коктейли дешёвые на которые молодежь подсаживается
Цитата:
Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели
Цитата:
Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)
elektron:
Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как.
Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как.
Я обсуждаю ваше отношение к нему) от этого ещё смешнее)
Цитата:
Victor Yang:
А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.
А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.
Ну если бы я не жил в России то да,можно сказать что я довольствуюсь стереотипами
Но я сам был свидетелем что в России пьют и очень много
И водка очень дешёвая
И вино в коробках по цене как сок
И разные алкогольные коктейли дешёвые на которые молодежь подсаживается
Цитата:
Victor Yang:
В Казахстане Наурыз всегда 5 дней получается. Майские в этом году - 4 дня.
В Казахстане Наурыз всегда 5 дней получается. Майские в этом году - 4 дня.
Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели
Цитата:
elektron:
При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.// Но для некоторых бухать будут, это же так типично.
При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.// Но для некоторых бухать будут, это же так типично.
Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:55
Цитата:
И каким боком я в его программах?Цитата:
Это хорошо, смех продлевает жизнь.
Но не всегда...
abaika95:
Я обсуждаю ваше отношение к нему)
Я обсуждаю ваше отношение к нему)
И каким боком я в его программах?Цитата:
abaika95:
от этого ещё смешнее)
от этого ещё смешнее)
Это хорошо, смех продлевает жизнь.
Но не всегда...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:57
Цитата:
И что завидно, побухать не дают?
abaika95:
Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели
Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели
И что завидно, побухать не дают?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:58
Цитата:
Ну кто о чём! Тут ведь как, было бы желание.
abaika95:
Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)
Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)
Ну кто о чём! Тут ведь как, было бы желание.
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