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231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
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