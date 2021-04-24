Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 21% влажность
  • ЮВ, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из бюджета
Отправлено: 24.04.21 - 15:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из описания программы следует, что «расходы направлены на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности РК в целях повышения эффективности государства в проводимой информационной политике».
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7724
Re: 231 млрд тенге на пропаганду просит МИОР РК на пять лет из...
Отправлено: 24.04.21 - 15:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал один из великих американских видных специалистов по рекламе "Это раньше она была пропаганда, теперь это PRопаганда"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: abaika95, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS