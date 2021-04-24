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≡ Ярмарка в Костанае. Социальная дистанция? Не, не слышали!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
Ярмарка в Костанае. Социальная дистанция? Не, не слышали!
Отправлено: 24.04.21 - 13:13
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Толпа, очереди, никакой социальной дистанции - как будто специально пожилых приманили яйцами по 350 (самая большая очередь), чтобы перезаразить как можно больше, а то во всех регионах по 100-600 заболевших, а у нас только 30.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2078
Re: Ярмарка в Костанае. Социальная дистанция? Не, не слышали!
Отправлено: 24.04.21 - 13:13
#1
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Где Марик с "ляжкой самки конины" на плече?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7724
Re: Ярмарка в Костанае. Социальная дистанция? Не, не слышали!
Отправлено: 24.04.21 - 13:15
#2
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Цитата:
Толпа, очереди, никакой социальной дистанции - как будто специально пожилых приманили яйцами по 350 (самая большая очередь), чтобы перезаразить как можно больше, а то во всех регионах по 100-600 заболевших, а у нас только 30.

Юджину надоело от себя писать и он решил под другим ником материалы выдавать?
Просто риторика очень похожа
Такая же смешная и глупая)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7376
Re: Ярмарка в Костанае. Социальная дистанция? Не, не слышали!
Отправлено: 24.04.21 - 14:55
#3
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Цитата:
abaika95:
Юджину надоело от себя писать и он решил под другим ником

Подлизайло, я тебе уже кругом мерещусь... смотри, так не долго и до дурки.

Пишу я всегда от себя, в отличие от тебя, Мереке Заканыч,
Да и не хожу я на такие мероприятия... уже года 2 не был. Так, что подлизайло, успокойся... не я это...не твой я Хозяин)

Цитата:
Толпа, очереди, никакой социальной дистанции

такое ощущение, что в Костанае одновременно две ярмарки было. Одна вот эта, а другая у Моторико из Ленинского пути:
без очередей и не очень дорого
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