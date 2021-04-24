Отправлено: - 13:15

Толпа, очереди, никакой социальной дистанции - как будто специально пожилых приманили яйцами по 350 (самая большая очередь), чтобы перезаразить как можно больше, а то во всех регионах по 100-600 заболевших, а у нас только 30.

Цитата:Юджину надоело от себя писать и он решил под другим ником материалы выдавать?Просто риторика очень похожаТакая же смешная и глупая)