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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:21
#2191
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Цитата:
elektron:
икру черную опять есть. Я думаю ему не до икры, пока на все 100% не отработает.

Житель Казахстана и житель Германии обсуждают какой плохой оппозиционер в России сидящий на американских грантах))
Цитата:
Victor Yang:
Но по мне лучше как в Казахстане, когда праздники разбросаны по году.

Естественно
Дело в том что длинные праздники подряд это призыв к алкоголизму населения
У нас они по 1-2 дня равномерно во весь год раскиданы,сильно и не разгуляешься сильно и не гостям подходишь (хотя казалось бы у нас должны были в первую очередь на это смотреть) а в России одни новогодние праздники размером в неделю это мрак
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:28
#2192
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Цитата:
abaika95:
Житель Казахстана и житель Германии обсуждают какой плохой оппозиционер в России сидящий на американских грантах))

Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как. :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 13:36
#2193
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Цитата:
abaika95:
это призыв к алкоголизму населения

А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.
Цитата:
abaika95: одни новогодние праздники размером в неделю это мрак
В Казахстане Наурыз всегда 5 дней получается. Майские в этом году - 4 дня.

[Исправлено: Victor Yang, 24.04.2021 - 13:38]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 14:32
#2194
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Цитата:
Victor Yang:
Что за стереотипы?

//При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.//

Но для некоторых бухать будут, это же так типично. :lol:
А ещё даёшь праздники, как же бизнес. Не даёшь праздники - узурпатор и рабовладелец. ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:51
#2195
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Цитата:
elektron:
Ну вы тоже вроде не совсем не приделах, обсуждаете ещё как.

Я обсуждаю ваше отношение к нему) от этого ещё смешнее)
Цитата:
Victor Yang:
А ещё медведи по улицам с балалайками ходят... Что за стереотипы? Если в запой кто уходит - тем и работа ни к чему. Все праздники (и не только) могут пить только маргиналы. Да и то - богатые. В РФ алкоголь значительно дороже чем в РК.

Ну если бы я не жил в России то да,можно сказать что я довольствуюсь стереотипами
Но я сам был свидетелем что в России пьют и очень много
И водка очень дешёвая
И вино в коробках по цене как сок
И разные алкогольные коктейли дешёвые на которые молодежь подсаживается
Цитата:
Victor Yang:
В Казахстане Наурыз всегда 5 дней получается. Майские в этом году - 4 дня.

Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели

Цитата:
elektron:
При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.// Но для некоторых бухать будут, это же так типично.

Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:55
#2196
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Цитата:
abaika95:
Я обсуждаю ваше отношение к нему)

И каким боком я в его программах?Цитата:
abaika95:
от этого ещё смешнее)

Это хорошо, смех продлевает жизнь. ;-)
Но не всегда... :-x
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:57
#2197
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Цитата:
abaika95:
Наурыз и майские в РК в итоге совокупно меньше чем в России новогодние и майские которые сейчас ввели

И что завидно, побухать не дают? :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6857
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 15:58
#2198
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Цитата:
abaika95:
Ну да а на даче в другом городе или дома бухать никак нельзя да?)

Ну кто о чём! Тут ведь как, было бы желание. :lol:
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