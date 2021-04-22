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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41403
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21666
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:34
#75
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Цитата:
alex_60:
ну не пельмени же.

А почему бы и - нет?... :-o 8-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6857
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:41
#76
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Цитата:
drakon:
А почему бы и - нет?...

Не гоже подданному госдепа пельменями питаться. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11709
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:45
#77
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Цитата:
drakon:
А почему бы и - нет?...


//Штирлиц проснулся в тюремной камере. Он совершенно не помнил, как сюда попал, какое сегодня число и какая в городе власть. После долгих размышлений он наконец решил, что, если войдет гестаповец, надо будет сказать: «Хайль Гитлер, я — штандартенфюрер СС фон Штирлиц», а если войдет советский солдат — представиться: «Я — полковник Исаев». В этот момент входит милиционер и говорит: «Ну и нажрались вы вчера, товарищ Тихонов».///
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7724
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:54
#78
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Цитата:
elektron:
какие проекты? ещё не выспались?

В #45 расписал
Если вы уже в наглую игнорируете что собеседник вам писал то в чем смысл вам что-то доказывать?) Как будто у Соловьева на передаче)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
на юге Казахстана прогремел мощный взрыв на территории военной базы

Цитата:
Сабыр:
Запросто. путиский режим способен.

Ну не перебарщивайте
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6857
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:11
#79
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Цитата:
abaika95:
Если вы уже в наглую игнорируете что собеседник вам

Дико извиняюсь, но не мне, иначе не проигнорировал бы ;-)
Опять табаки всё путают?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7724
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:17
#80
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Цитата:
elektron:
Дико извиняюсь, но не мне, иначе не проигнорировал бы

А ну да,ну да,я же сообщения закрыто в личку Йангу писал,никто же их кроме него не видит,блин забыл) Цитата:
elektron:
Опять табаки всё путают?

Нет в этот раз вы не путаете просто делаете лицемерные верчения)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
549
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:25
#81
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Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6857
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 13:27
#82
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Цитата:
abaika95:
А ну да,ну да,я же сообщения закрыто в личку Йангу писал

Я по вашему должен, всю ветку тут прочитать, прежде, чем вам на ваш последний комментарий ответить?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11709
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 15:26
#83
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Цитата:
Сабыр:
Опять объявил о 10 днях отдыха за счёт работодателей! Ну это же кошмар для бизнеса и экономики! А все почему,чтобы пьяная вата опять его боготворила,пей упейся,а ещё и з/плата сохраняется.. Конечно самый лучший. Ужас.


в чем ужас для вас лично?
или как обычно истерите из под эха/дождя? так там помойка хуже некуда.
все уже пояснили по вашим истерикам.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7724
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 15:55
#84
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Цитата:
elektron:
Я по вашему должен, всю ветку тут прочитать, прежде, чем вам на ваш последний комментарий ответить?

Тогда зачем вообще вступать в диалог если не удосужились прочитать о чем тут спорили до этого? Не умеете аргументировано спорить то нечего и начинать)
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