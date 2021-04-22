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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41401
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6851
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 17:21
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6851
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 17:38
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- Сообщений:
- 7719
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 20:46
Цитата:
Ну а ты не думаешь что тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?
Это тоже самое если бы руднинские газеты начали раздувать тему что Сталкер госдеповский агент и пытается на митинг всех призвать а все его расследования это так,пустышка и прикрытие)
Victor Yang:
Не нужно такую деятельность заглушать призывами к смене власти, потому как это совершенно разные вещи. И я, например, просто остаюсь глухим к тем кто призывает к смене власти и всю остальную деятельность просто не наблюдаю и даже не пытаюсь вникнуть.
Не нужно такую деятельность заглушать призывами к смене власти, потому как это совершенно разные вещи. И я, например, просто остаюсь глухим к тем кто призывает к смене власти и всю остальную деятельность просто не наблюдаю и даже не пытаюсь вникнуть.
Ну а ты не думаешь что тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?
Это тоже самое если бы руднинские газеты начали раздувать тему что Сталкер госдеповский агент и пытается на митинг всех призвать а все его расследования это так,пустышка и прикрытие)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6851
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 00:09
Цитата:
какие проекты? ещё не выспались? Деньги гос депа не отработаны. А без отработки живым не вылезет.
Тут уже и Путин бессилен.
ПС: скорее виноват
[Исправлено: elektron, 23.04.2021 - 19:21]
abaika95:
тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?
тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?
какие проекты? ещё не выспались? Деньги гос депа не отработаны. А без отработки живым не вылезет.
Тут уже и Путин бессилен.
ПС: скорее виноват
[Исправлено: elektron, 23.04.2021 - 19:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 275
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 09:16
Сотрудники Главного разведывательного управления РФ находились в Болгарии в то время, когда там имела место серия взрывов на военных складах...Ждем новую партию "отрусоблених" дипломатов .... теперь - из Болгарии.
Чехии и Болгарии... на юге Казахстана прогремел мощный взрыв на территории военной базы в городе Арыс, в котором живут около 44 тысяч человек. На одном из складов вспыхнул пожар, в результате которого взорвались боеприпасы, сообщило министерство обороны страны в понедельник, 24 июня.Есть ли погибшие и пострадавшие, не сообщается. Подоплека инцидента тоже остается неизвестной...Поднять за те периоды авиарейсы и регистрации пассажиров и можно многое нарыть. И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...Можно не сомневаться, что в этом чате они присутствуют очень активно....
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.04.2021 - 09:30]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.04.2021 - 09:32]
Чехии и Болгарии... на юге Казахстана прогремел мощный взрыв на территории военной базы в городе Арыс, в котором живут около 44 тысяч человек. На одном из складов вспыхнул пожар, в результате которого взорвались боеприпасы, сообщило министерство обороны страны в понедельник, 24 июня.Есть ли погибшие и пострадавшие, не сообщается. Подоплека инцидента тоже остается неизвестной...Поднять за те периоды авиарейсы и регистрации пассажиров и можно многое нарыть. И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...Можно не сомневаться, что в этом чате они присутствуют очень активно....
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.04.2021 - 09:30]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.04.2021 - 09:32]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2343
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 09:57
Цитата:
Ну да. Хочешь что-нибудь завалить - доверь Петрову с Бошировым.
ПолиграфЪ Боярышников:
И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...
И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...
Ну да. Хочешь что-нибудь завалить - доверь Петрову с Бошировым.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13889
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 10:04
Цитата:
Конечно! А ещё агенты ГРУ ходят по Казахстану и мусор разбрасывают, 2 дома в Юбилейном, которые трескаться начали, - тоже их рук дело. Тои в карантин тоже только по провокациям ГРУ РФ казахи устраивают, сами бы они ни за что так не сделали. Вообще в Казахстане живут только ни в чем неповинные люди, чистые, безгрешные, ответственные, а во всех бедах виновата только Россия.
[Исправлено: Victor Yang, 24.04.2021 - 10:14]
ПолиграфЪ Боярышников:
И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...
И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...
Конечно! А ещё агенты ГРУ ходят по Казахстану и мусор разбрасывают, 2 дома в Юбилейном, которые трескаться начали, - тоже их рук дело. Тои в карантин тоже только по провокациям ГРУ РФ казахи устраивают, сами бы они ни за что так не сделали. Вообще в Казахстане живут только ни в чем неповинные люди, чистые, безгрешные, ответственные, а во всех бедах виновата только Россия.
[Исправлено: Victor Yang, 24.04.2021 - 10:14]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 548
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 10:22
Цитата:
Запросто. путиский режим способен. В любой точке мира отравят,убьют и взорвут. Вспомните полковника Литвиненко. Только начал рассказывать про его преступления и тут же в Лондоне отравили. Чекист очень страшный и мстительный человек. В мире его считают за гопника,с которым не о чем вести диалог. Никуда уже не приглашают,на 9 Мая не едут. Полный крах внешней политики. И только дома по ТВ пропаганда доказывает ватникам что он всемирный нагебатель и все его боятся. Но,думаю,случится чудо и ГААГА встретит его и его шайку в свои тёплые обьятия.
ПолиграфЪ Боярышников:
в этом принимали так же участие ГРУ РФ
в этом принимали так же участие ГРУ РФ
Запросто. путиский режим способен. В любой точке мира отравят,убьют и взорвут. Вспомните полковника Литвиненко. Только начал рассказывать про его преступления и тут же в Лондоне отравили. Чекист очень страшный и мстительный человек. В мире его считают за гопника,с которым не о чем вести диалог. Никуда уже не приглашают,на 9 Мая не едут. Полный крах внешней политики. И только дома по ТВ пропаганда доказывает ватникам что он всемирный нагебатель и все его боятся. Но,думаю,случится чудо и ГААГА встретит его и его шайку в свои тёплые обьятия.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 471
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 10:36
Цитата:
А чего список то неполный ?
И ярмарки они у нас проводят, и производство разваливают , и на строительстве дорог и домов экономят. А уж с автобусами - совсем обнаглели, ничего не боятся. Это всё потому , что они на руководящие должности своих взяточников ставят
[Исправлено: Я, 24.04.2021 - 10:39]
ПолиграфЪ Боярышников:
это рук соседа нашего..
это рук соседа нашего..
А чего список то неполный ?
И ярмарки они у нас проводят, и производство разваливают , и на строительстве дорог и домов экономят. А уж с автобусами - совсем обнаглели, ничего не боятся. Это всё потому , что они на руководящие должности своих взяточников ставят
[Исправлено: Я, 24.04.2021 - 10:39]
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 11:03
Цитата:
вреде солнца нет, а головка перегрелась.
ПолиграфЪ Боярышников:
Можно не сомневаться, что в этом чате они присутствуют очень активно....
Можно не сомневаться, что в этом чате они присутствуют очень активно....
вреде солнца нет, а головка перегрелась.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 11:07
Цитата:
опять брехня от Сабыра.
вот байден пригласил на встречу по климату. да еще и речь макрона прервал, чтобы Путин выступил. тот же байден пригласил встретится. зе по всем каналам просит о встрече. меркель и макрон звонят по три раза на неделе.
так что не надо ля ля.
Сабыр:
Никуда уже не приглашают,
Никуда уже не приглашают,
опять брехня от Сабыра.
вот байден пригласил на встречу по климату. да еще и речь макрона прервал, чтобы Путин выступил. тот же байден пригласил встретится. зе по всем каналам просит о встрече. меркель и макрон звонят по три раза на неделе.
так что не надо ля ля.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6851
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 11:27
Цитата:
Да здравствует самый справедливый суд в мире!
Вот только бедный Милошевич, так и не успел узнать, что невиновен.
Сабыр:
и ГААГА встретит его
и ГААГА встретит его
Да здравствует самый справедливый суд в мире!
Вот только бедный Милошевич, так и не успел узнать, что невиновен.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 548
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 11:28
Цитата:
Выключи путивизор. Немедленно!)) Там одна брехня.
alex_60:
байден пригласил на встречу по климату
байден пригласил на встречу по климату
Выключи путивизор. Немедленно!)) Там одна брехня.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21665
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:31
Цитата:
Включай, Хабар. Если хочешь,
слышать - ПРАВДУ...
Сабыр:
Выключи путивизор.
Выключи путивизор.
Включай, Хабар. Если хочешь,
слышать - ПРАВДУ...
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:31
сегодня пациент на завтрак выписал
наверное гамбургеров с колой.
после "голодовки"
ну не пельмени же.
наверное гамбургеров с колой.
после "голодовки"
ну не пельмени же.
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