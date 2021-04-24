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≡ Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41401
Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Отправлено: 24.04.21 - 11:51
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Государство делает попытки стабилизировать цены посредством реализации продуктов из стабфондов. Но это равносильно стрельбе из пушки, заряженной горохом, в каменную стену.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2343
Re: Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Отправлено: 24.04.21 - 11:51
#1
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Цитата:
И вот нынешнее повышение цен на бензин сваливают на коронавирус. А как же заявление премьера о том, что пандемия на нашу экономику не повлияла?


Анекдот.
Учительница говорит детям: Представьте всепроникающее копье, которое бросают в непробиваемый щит. Что будет?
Вовочка: Бензин подорожает!
Почему?
А папа мне всегда говорит: если начинается какая-то непонятная херня- бензин обязательно подорожает. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7719
Re: Николай ВОРОНИН: «Гром победы, раздавайся!»
Отправлено: 24.04.21 - 13:13
#2
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Цитата:
Казахстан продемонстрировал высокий уровень устойчивости национальной экономики

Цитата:
Но если экономика устойчиво развивается

Устойчивость корабля в шторм и его развитие/движение разве не разные вещи?
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