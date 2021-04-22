Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 28% влажность
  • ЮВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
Страница 5 из 6«1...3456»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41401
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
Читать новость

elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6851
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 17:21
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
даже не пытаюсь вникнуть.

Так там и вникать в некуда
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6851
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 17:38
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Век живи - век учись

Это как и тут ;-)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7719
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 20:46
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не нужно такую деятельность заглушать призывами к смене власти, потому как это совершенно разные вещи. И я, например, просто остаюсь глухим к тем кто призывает к смене власти и всю остальную деятельность просто не наблюдаю и даже не пытаюсь вникнуть.

Ну а ты не думаешь что тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?
Это тоже самое если бы руднинские газеты начали раздувать тему что Сталкер госдеповский агент и пытается на митинг всех призвать а все его расследования это так,пустышка и прикрытие)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6851
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 00:09
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?

какие проекты? ещё не выспались? Деньги гос депа не отработаны. А без отработки живым не вылезет.
Тут уже и Путин бессилен. ;-)
ПС: скорее виноват ;-)

[Исправлено: elektron, 23.04.2021 - 19:21]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
275
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 09:16
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники Главного разведывательного управления РФ находились в Болгарии в то время, когда там имела место серия взрывов на военных складах...Ждем новую партию "отрусоблених" дипломатов .... теперь - из Болгарии.

Чехии и Болгарии... на юге Казахстана прогремел мощный взрыв на территории военной базы в городе Арыс, в котором живут около 44 тысяч человек. На одном из складов вспыхнул пожар, в результате которого взорвались боеприпасы, сообщило министерство обороны страны в понедельник, 24 июня.Есть ли погибшие и пострадавшие, не сообщается. Подоплека инцидента тоже остается неизвестной...Поднять за те периоды авиарейсы и регистрации пассажиров и можно многое нарыть. И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...Можно не сомневаться, что в этом чате они присутствуют очень активно....

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.04.2021 - 09:30]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.04.2021 - 09:32]
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2343
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 09:57
#65
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...

Ну да. Хочешь что-нибудь завалить - доверь Петрову с Бошировым.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13889
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 10:04
#66
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И сдаётся мне что в этом принимали так же участие ГРУ РФ!Скорее всего большинство загадочных убийств, покушений, поджогов,это рук соседа нашего...

Конечно! А ещё агенты ГРУ ходят по Казахстану и мусор разбрасывают, 2 дома в Юбилейном, которые трескаться начали, - тоже их рук дело. Тои в карантин тоже только по провокациям ГРУ РФ казахи устраивают, сами бы они ни за что так не сделали. Вообще в Казахстане живут только ни в чем неповинные люди, чистые, безгрешные, ответственные, а во всех бедах виновата только Россия.

[Исправлено: Victor Yang, 24.04.2021 - 10:14]
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
548
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 10:22
#67
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
в этом принимали так же участие ГРУ РФ

Запросто. путиский режим способен. В любой точке мира отравят,убьют и взорвут. Вспомните полковника Литвиненко. Только начал рассказывать про его преступления и тут же в Лондоне отравили. Чекист очень страшный и мстительный человек. В мире его считают за гопника,с которым не о чем вести диалог. Никуда уже не приглашают,на 9 Мая не едут. Полный крах внешней политики. И только дома по ТВ пропаганда доказывает ватникам что он всемирный нагебатель и все его боятся. Но,думаю,случится чудо и ГААГА встретит его и его шайку в свои тёплые обьятия.
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
471
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 10:36
#68
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
это рук соседа нашего..

А чего список то неполный ?
И ярмарки они у нас проводят, и производство разваливают , и на строительстве дорог и домов экономят. А уж с автобусами - совсем обнаглели, ничего не боятся. Это всё потому , что они на руководящие должности своих взяточников ставят

[Исправлено: Я, 24.04.2021 - 10:39]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11707
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 11:03
#69
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Можно не сомневаться, что в этом чате они присутствуют очень активно....


вреде солнца нет, а головка перегрелась.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11707
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 11:07
#70
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Никуда уже не приглашают,


опять брехня от Сабыра.
вот байден пригласил на встречу по климату. да еще и речь макрона прервал, чтобы Путин выступил. тот же байден пригласил встретится. зе по всем каналам просит о встрече. меркель и макрон звонят по три раза на неделе.
так что не надо ля ля.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6851
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 11:27
#71
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
и ГААГА встретит его

Да здравствует самый справедливый суд в мире! :lol:
Вот только бедный Милошевич, так и не успел узнать, что невиновен.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
548
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 11:28
#72
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
байден пригласил на встречу по климату

Выключи путивизор. Немедленно!)) Там одна брехня.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21665
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:31
#73
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Выключи путивизор.

Включай, Хабар. Если хочешь,
слышать - ПРАВДУ... :lol: :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11707
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 12:31
#74
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня пациент на завтрак выписал
наверное гамбургеров с колой.
после "голодовки"
ну не пельмени же.
Профайл
Страница 5 из 6«1...3456»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS