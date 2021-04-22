Отправлено: - 20:46

Victor Yang:

Не нужно такую деятельность заглушать призывами к смене власти, потому как это совершенно разные вещи. И я, например, просто остаюсь глухим к тем кто призывает к смене власти и всю остальную деятельность просто не наблюдаю и даже не пытаюсь вникнуть.

Цитата:Ну а ты не думаешь что тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?Это тоже самое если бы руднинские газеты начали раздувать тему что Сталкер госдеповский агент и пытается на митинг всех призвать а все его расследования это так,пустышка и прикрытие)