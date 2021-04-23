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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 21:33
#2176
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Цитата:
abaika95:
Я хочу ваше мнение о Моргенштерне услышать сначала

Чел реально талантливый, играет на гитаре и даже есть голос. Если бы не мат и прочие нежелательные темы - был бы сейчас там же, где и многие другие талантливые музыканты - нигде. Выбрал легкий путь - и теперь завсегдатай чартов. Имеет всвязи с этим и проблемы с законом, ходит по грани. Хитро*опый ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7715
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 21:44
#2177
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Цитата:
maxsaf:
Чел реально талантливый, играет на гитаре и даже есть голос

Спасибо, это все что нужно знать о вашем музыкальном вкусе и мнении
Иманбек с Грэмми делающий фиты с мировыми музыкантами это проходняк
А Моргенштерн поющий "пососи" и "съел деда" и ещё кучу шлака с матом вот он талантливый парень)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 22:00
#2178
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Цитата:
abaika95:
А Моргенштерн поющий "пососи" и "съел деда" и ещё кучу шлака с матом вот он талантливый парень)))

Ну то что он талантливый - это обьективно, я вынужден это признать хоть и не поклонник и не фанат его творчества. Если бы он не пел всю ту дичь - сейчас бы играл на гитаре и пел нормальные песни в переходах. Я очень негативно отношусь к его творчеству потому что не могу рассматривать его музыку отдельно от текстов. Тексты - разлагающие конкретно. А вот музло у него очень даже ничего.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 22:03
#2179
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Цитата:
abaika95:
Иманбек с Грэмми делающий фиты с мировыми музыкантами это проходняк

Да, так и есть. И он сам это понимает. Второго Грэмми не будет - факт. Даже именитые звезды не помогают. Хотя последний фит с Моргеном в чарты точно попадет, но однозначно не из за Иманбека.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 22:06
#2180
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Я в принципе против всего того шлака, что есть сейчас в музыкальной индустрии (я про тексты, с музлом там все ок) Этот шлак впитывают дети, и для них это становится нормой.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2333
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 23:12
#2181
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Цитата:
maxsaf:
У меня тоже норм


Да,Макс! Пожалуй, одни из лучших на форуме
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 23:37
#2182
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Цитата:
таноми52:
Да,Макс! Пожалуй, одни из лучших на форуме

Ахаха)) спасибо) :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11703
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 23:44
#2183
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а где.?
ночные люди.
почему не пишут.
тишина.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:03
#2184
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Цитата:
alex_60:
а где.? ночные люди.

Что не спится? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3298
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:10
#2185
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Цитата:
elektron:
Что не спится?

---Наверное в читатели хочет перейти?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11703
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:13
#2186
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Цитата:
elektron:
Что не спится?


как можно спать, вон пациент закончил голодовку. типа.
будет теперь икру черную опять есть.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:16
#2187
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Цитата:
alex_60:
икру черную опять есть.

Я думаю ему не до икры, пока на все 100% не отработает.
А тут только два варианта. первый бесперспективный, второй более вероятный, ногами вперёд.
А главное не докопаться, Путин виноват, ну очевидно же :lol:

[Исправлено: elektron, 23.04.2021 - 19:19]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11703
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:31
#2188
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ночное небо сегодня неинтересное,
пасмурно.
звезд не видно, так что подумать о вечном не получится.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3298
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 03:21
#2189
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Цитата:
alex_60:
о вечном не получится.

---Думай о земном .Гараж готов к первомайским традиционным шашлыкам???
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13889
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 08:51
#2190
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Цитата:
abaika95:
Та в которой любят отдыхать а работать не любят ?)

Я сравнивал количество выходных дней в РК и РФ - в РК было на пару дней больше. В РФ они все сконцентрированы в основном на Новый год. Помимо него - только 23 февраля, 1,9 мая, 8 марта, 12 июня и 4 ноября. Даже день Конституции не праздничный. И никаких дней столицы, первого президента и прочих. Но по мне лучше как в Казахстане, когда праздники разбросаны по году.
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