Отправлено: - 22:00

abaika95:

А Моргенштерн поющий "пососи" и "съел деда" и ещё кучу шлака с матом вот он талантливый парень)))

Цитата:Ну то что он талантливый - это обьективно, я вынужден это признать хоть и не поклонник и не фанат его творчества. Если бы он не пел всю ту дичь - сейчас бы играл на гитаре и пел нормальные песни в переходах. Я очень негативно отношусь к его творчеству потому что не могу рассматривать его музыку отдельно от текстов. Тексты - разлагающие конкретно. А вот музло у него очень даже ничего.