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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41399
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6848
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 17:21
#60
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Цитата:
Victor Yang:
даже не пытаюсь вникнуть.

Так там и вникать в некуда
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6848
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 17:38
#61
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Цитата:
Маркс:
Век живи - век учись

Это как и тут ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7715
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 20:46
#62
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Цитата:
Victor Yang:
Не нужно такую деятельность заглушать призывами к смене власти, потому как это совершенно разные вещи. И я, например, просто остаюсь глухим к тем кто призывает к смене власти и всю остальную деятельность просто не наблюдаю и даже не пытаюсь вникнуть.

Ну а ты не думаешь что тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?
Это тоже самое если бы руднинские газеты начали раздувать тему что Сталкер госдеповский агент и пытается на митинг всех призвать а все его расследования это так,пустышка и прикрытие)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6848
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 24.04.21 - 00:09
#63
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Цитата:
abaika95:
тема с митингами спецом раздута кое кем вокруг Навального чтобы в этом шуме похерить все другие его проекты и предложения?

какие проекты? ещё не выспались? Деньги гос депа не отработаны. А без отработки живым не вылезет.
Тут уже и Путин бессилен. ;-)
ПС: скорее виноват ;-)

[Исправлено: elektron, 23.04.2021 - 19:21]
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