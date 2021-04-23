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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 21:33
Цитата:
Чел реально талантливый, играет на гитаре и даже есть голос. Если бы не мат и прочие нежелательные темы - был бы сейчас там же, где и многие другие талантливые музыканты - нигде. Выбрал легкий путь - и теперь завсегдатай чартов. Имеет всвязи с этим и проблемы с законом, ходит по грани. Хитро*опый ))
abaika95:
Я хочу ваше мнение о Моргенштерне услышать сначала
Я хочу ваше мнение о Моргенштерне услышать сначала
Чел реально талантливый, играет на гитаре и даже есть голос. Если бы не мат и прочие нежелательные темы - был бы сейчас там же, где и многие другие талантливые музыканты - нигде. Выбрал легкий путь - и теперь завсегдатай чартов. Имеет всвязи с этим и проблемы с законом, ходит по грани. Хитро*опый ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7715
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 21:44
Цитата:
Спасибо, это все что нужно знать о вашем музыкальном вкусе и мнении
Иманбек с Грэмми делающий фиты с мировыми музыкантами это проходняк
А Моргенштерн поющий "пососи" и "съел деда" и ещё кучу шлака с матом вот он талантливый парень)))
maxsaf:
Чел реально талантливый, играет на гитаре и даже есть голос
Чел реально талантливый, играет на гитаре и даже есть голос
Спасибо, это все что нужно знать о вашем музыкальном вкусе и мнении
Иманбек с Грэмми делающий фиты с мировыми музыкантами это проходняк
А Моргенштерн поющий "пососи" и "съел деда" и ещё кучу шлака с матом вот он талантливый парень)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 22:00
Цитата:
Ну то что он талантливый - это обьективно, я вынужден это признать хоть и не поклонник и не фанат его творчества. Если бы он не пел всю ту дичь - сейчас бы играл на гитаре и пел нормальные песни в переходах. Я очень негативно отношусь к его творчеству потому что не могу рассматривать его музыку отдельно от текстов. Тексты - разлагающие конкретно. А вот музло у него очень даже ничего.
abaika95:
А Моргенштерн поющий "пососи" и "съел деда" и ещё кучу шлака с матом вот он талантливый парень)))
А Моргенштерн поющий "пососи" и "съел деда" и ещё кучу шлака с матом вот он талантливый парень)))
Ну то что он талантливый - это обьективно, я вынужден это признать хоть и не поклонник и не фанат его творчества. Если бы он не пел всю ту дичь - сейчас бы играл на гитаре и пел нормальные песни в переходах. Я очень негативно отношусь к его творчеству потому что не могу рассматривать его музыку отдельно от текстов. Тексты - разлагающие конкретно. А вот музло у него очень даже ничего.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 22:03
Цитата:
Да, так и есть. И он сам это понимает. Второго Грэмми не будет - факт. Даже именитые звезды не помогают. Хотя последний фит с Моргеном в чарты точно попадет, но однозначно не из за Иманбека.
abaika95:
Иманбек с Грэмми делающий фиты с мировыми музыкантами это проходняк
Иманбек с Грэмми делающий фиты с мировыми музыкантами это проходняк
Да, так и есть. И он сам это понимает. Второго Грэмми не будет - факт. Даже именитые звезды не помогают. Хотя последний фит с Моргеном в чарты точно попадет, но однозначно не из за Иманбека.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 22:06
Я в принципе против всего того шлака, что есть сейчас в музыкальной индустрии (я про тексты, с музлом там все ок) Этот шлак впитывают дети, и для них это становится нормой.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2333
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 23:12
Цитата:
Да,Макс! Пожалуй, одни из лучших на форуме
maxsaf:
У меня тоже норм
У меня тоже норм
Да,Макс! Пожалуй, одни из лучших на форуме
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 23:37
Цитата:
Ахаха)) спасибо)
таноми52:
Да,Макс! Пожалуй, одни из лучших на форуме
Да,Макс! Пожалуй, одни из лучших на форуме
Ахаха)) спасибо)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 23:44
а где.?
ночные люди.
почему не пишут.
тишина.
ночные люди.
почему не пишут.
тишина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:03
Цитата:
Что не спится?
alex_60:
а где.? ночные люди.
а где.? ночные люди.
Что не спится?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3297
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:10
Цитата:
---Наверное в читатели хочет перейти?
elektron:
Что не спится?
Что не спится?
---Наверное в читатели хочет перейти?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:13
Цитата:
как можно спать, вон пациент закончил голодовку. типа.
будет теперь икру черную опять есть.
elektron:
Что не спится?
Что не спится?
как можно спать, вон пациент закончил голодовку. типа.
будет теперь икру черную опять есть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6848
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:16
Цитата:
Я думаю ему не до икры, пока на все 100% не отработает.
А тут только два варианта. первый бесперспективный, второй более вероятный, ногами вперёд.
А главное не докопаться, Путин виноват, ну очевидно же
[Исправлено: elektron, 23.04.2021 - 19:19]
alex_60:
икру черную опять есть.
икру черную опять есть.
Я думаю ему не до икры, пока на все 100% не отработает.
А тут только два варианта. первый бесперспективный, второй более вероятный, ногами вперёд.
А главное не докопаться, Путин виноват, ну очевидно же
[Исправлено: elektron, 23.04.2021 - 19:19]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 24.04.21 - 00:31
ночное небо сегодня неинтересное,
пасмурно.
звезд не видно, так что подумать о вечном не получится.
пасмурно.
звезд не видно, так что подумать о вечном не получится.
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