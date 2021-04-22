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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 22:34
Цитата:
У меня тоже норм - до вашего тут появления на форуме прям баттлы были)
[Исправлено: maxsaf, 22.04.2021 - 22:35]
abaika95:
Учись у Евгения вот у него стихи норм
Учись у Евгения вот у него стихи норм
У меня тоже норм - до вашего тут появления на форуме прям баттлы были)
[Исправлено: maxsaf, 22.04.2021 - 22:35]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 10:32
//цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.
И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана,
крутятся всякие мелкие табаки.
Всё как у Киплинга.
Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», — сказал Путин.//
как верно все подмечено.
всякие мелкие табаки,ау.
[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 10:50]
И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана,
крутятся всякие мелкие табаки.
Всё как у Киплинга.
Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», — сказал Путин.//
как верно все подмечено.
всякие мелкие табаки,ау.
[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 10:50]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 10:35
Цитата:
Путин в своем репертуаре
Смешно и глупо
Он наверно плохо Киплинга читал
И забыл что в итоге Шерхана прибил человек-Маугли
Так что вполне иронично и символично)
alex_60:
цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки.
цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки.
Путин в своем репертуаре
Смешно и глупо
Он наверно плохо Киплинга читал
И забыл что в итоге Шерхана прибил человек-Маугли
Так что вполне иронично и символично)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 10:35
Цитата:
Если у вас тут батлы были это не значит что у вас стишки норм
Очень посредственно)
maxsaf:
У меня тоже норм - до вашего тут появления на форуме прям баттлы были)
У меня тоже норм - до вашего тут появления на форуме прям баттлы были)
Если у вас тут батлы были это не значит что у вас стишки норм
Очень посредственно)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 10:52
Цитата:
госдепу тоже не понравилось.
Псаки сказала что это не про них.
abaika95:
Путин в своем репертуаре Смешно и глупо
Путин в своем репертуаре Смешно и глупо
госдепу тоже не понравилось.
Псаки сказала что это не про них.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 11:44
Цитата:
По книге Шерхан был людоедом (уже показательно)
И в лесу его боялись за его отбитость а не за силу
Рядом с ним постоянно крутился мелкий прихвостень Табаки
Когда на лес напали рыжие псы, волки встали на защиту своих домов а Шерхан с табаки трусливо убежали на север
Потом во время засухи когда в джунглях объявили перемирие между животными Шерхан опять нагло нарушил общественный договор и начал убивать
Ну тут уже Маугли не стал терпеть такую наглость,взял нож и прирезал засранца)
Вывод всей книжки
На каждого силу найдется другая сила
[Исправлено: abaika95, 23.04.2021 - 11:59]
alex_60:
госдепу тоже не понравилось. Псаки сказала что это не про них.
госдепу тоже не понравилось. Псаки сказала что это не про них.
По книге Шерхан был людоедом (уже показательно)
И в лесу его боялись за его отбитость а не за силу
Рядом с ним постоянно крутился мелкий прихвостень Табаки
Когда на лес напали рыжие псы, волки встали на защиту своих домов а Шерхан с табаки трусливо убежали на север
Потом во время засухи когда в джунглях объявили перемирие между животными Шерхан опять нагло нарушил общественный договор и начал убивать
Ну тут уже Маугли не стал терпеть такую наглость,взял нож и прирезал засранца)
Вывод всей книжки
На каждого силу найдется другая сила
[Исправлено: abaika95, 23.04.2021 - 11:59]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 11:50
Цитата:
до тебя не дошло похоже.
причем тут Россия .
шерхан- это сша.
всем понятно, кроме тебя...
даже псаки поняла.
ну как всегда, у тебя все наоборот.
[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 11:52]
abaika95:
Он хотел как-то сравнить Россию с сильным животным и ни нашел ничего лучше как привести в пример тигра из книжки которую он в детстве читал
Он хотел как-то сравнить Россию с сильным животным и ни нашел ничего лучше как привести в пример тигра из книжки которую он в детстве читал
до тебя не дошло похоже.
причем тут Россия .
шерхан- это сша.
всем понятно, кроме тебя...
даже псаки поняла.
ну как всегда, у тебя все наоборот.
[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 11:52]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 11:58
Цитата:
Да сейчас посмотрел его выступление
Не правильно интерпретировал первую твою цитату
Думал Путин совсем уже рехнулся сравнивает Россию с шерханом
Да смысл книжки он вывел правильно)
Оставлю свой верхний комент
Пусть будет
alex_60:
до тебя не дошло похоже. причем тут Россия . шерхан- это сша. всем понятно, кроме тебя... даже псаки поняла. ну как всегда, у тебя все наоборот.
до тебя не дошло похоже. причем тут Россия . шерхан- это сша. всем понятно, кроме тебя... даже псаки поняла. ну как всегда, у тебя все наоборот.
Да сейчас посмотрел его выступление
Не правильно интерпретировал первую твою цитату
Думал Путин совсем уже рехнулся сравнивает Россию с шерханом
Да смысл книжки он вывел правильно)
Оставлю свой верхний комент
Пусть будет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 19:01
///обьявить все дни с 1 по 10 мая 2021 года нерабочими//
угадайте страну?
угадайте страну?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 19:03
а что абайка95 не сообщает что
Иманбек с моргенштерном записал.
и американскми парнем впридачу.
[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 19:05]
Иманбек с моргенштерном записал.
и американскми парнем впридачу.
[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 19:05]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 20:07
Цитата:
Моргену стрёмно в одиночку под суд идти
alex_60:
а что абайка95 не сообщает что Иманбек с моргенштерном записал. и американскми парнем впридачу.
а что абайка95 не сообщает что Иманбек с моргенштерном записал. и американскми парнем впридачу.
Моргену стрёмно в одиночку под суд идти
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 20:38
Цитата:
Та в которой любят отдыхать а работать не любят ?)
Цитата:
А я не всегда интересуюсь современной музыкальной индустрией,Моргенштерн эт кто?
alex_60:
угадайте страну?
угадайте страну?
Та в которой любят отдыхать а работать не любят ?)
Цитата:
alex_60:
а что абайка95 не сообщает что Иманбек с моргенштерном записал. и американскми парнем впридачу
а что абайка95 не сообщает что Иманбек с моргенштерном записал. и американскми парнем впридачу
А я не всегда интересуюсь современной музыкальной индустрией,Моргенштерн эт кто?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 20:41
Цитата:
А с чем вам сравнивать?
9этажки везде есть от восточной Европы и до курил
9этажки и 5этажки это наша фишка постсовесткого пространства
Или что то против имеете против советской застройки?)
Цитата:
Где там руины? Где там хрущевки? Это брежневки,где убитые дороги? Они в карьере вообще то снимали) совеаткиц пейзаж чем вам не люб?
maxsaf:
Вот именно - теперь есть с чем сравнивать
Вот именно - теперь есть с чем сравнивать
А с чем вам сравнивать?
9этажки везде есть от восточной Европы и до курил
9этажки и 5этажки это наша фишка постсовесткого пространства
Или что то против имеете против советской застройки?)
Цитата:
maxsaf:
могли же на Мальдивы поехать клип снять - но нет, смысл пропадет) нужны хрущевки, руины, убитые дороги )) клип со смыслом
могли же на Мальдивы поехать клип снять - но нет, смысл пропадет) нужны хрущевки, руины, убитые дороги )) клип со смыслом
Где там руины? Где там хрущевки? Это брежневки,где убитые дороги? Они в карьере вообще то снимали) совеаткиц пейзаж чем вам не люб?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 20:59
Цитата:
А гугл вам на что?)))
abaika95:
Моргенштерн эт кто?
Моргенштерн эт кто?
А гугл вам на что?)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 21:12
Цитата:
А форум тогда зачем нужен?) Я хочу ваше мнение о Моргенштерне услышать сначала
maxsaf:
А гугл вам на что?)))
А гугл вам на что?)))
А форум тогда зачем нужен?) Я хочу ваше мнение о Моргенштерне услышать сначала
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