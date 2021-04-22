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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 22:34
#2161
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Цитата:
abaika95:
Учись у Евгения вот у него стихи норм

У меня тоже норм - до вашего тут появления на форуме прям баттлы были)

[Исправлено: maxsaf, 22.04.2021 - 22:35]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 10:32
#2162
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//цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.
И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана,
крутятся всякие мелкие табаки.
Всё как у Киплинга.
Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», — сказал Путин.//

как верно все подмечено.
всякие мелкие табаки,ау.

[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 10:50]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 10:35
#2163
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Цитата:
alex_60:
цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки.

Путин в своем репертуаре
Смешно и глупо
Он наверно плохо Киплинга читал
И забыл что в итоге Шерхана прибил человек-Маугли
Так что вполне иронично и символично)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 10:35
#2164
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Цитата:
maxsaf:
У меня тоже норм - до вашего тут появления на форуме прям баттлы были)

Если у вас тут батлы были это не значит что у вас стишки норм
Очень посредственно)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 10:52
#2165
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Цитата:
abaika95:
Путин в своем репертуаре Смешно и глупо


госдепу тоже не понравилось.
Псаки сказала что это не про них.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 11:44
#2166
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Цитата:
alex_60:
госдепу тоже не понравилось. Псаки сказала что это не про них.

По книге Шерхан был людоедом (уже показательно)
И в лесу его боялись за его отбитость а не за силу
Рядом с ним постоянно крутился мелкий прихвостень Табаки
Когда на лес напали рыжие псы, волки встали на защиту своих домов а Шерхан с табаки трусливо убежали на север
Потом во время засухи когда в джунглях объявили перемирие между животными Шерхан опять нагло нарушил общественный договор и начал убивать
Ну тут уже Маугли не стал терпеть такую наглость,взял нож и прирезал засранца)
Вывод всей книжки
На каждого силу найдется другая сила

[Исправлено: abaika95, 23.04.2021 - 11:59]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 11:50
#2167
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Цитата:
abaika95:
Он хотел как-то сравнить Россию с сильным животным и ни нашел ничего лучше как привести в пример тигра из книжки которую он в детстве читал


до тебя не дошло похоже.
причем тут Россия .
шерхан- это сша.
всем понятно, кроме тебя...
даже псаки поняла.
ну как всегда, у тебя все наоборот.

[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 11:52]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 11:58
#2168
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Цитата:
alex_60:
до тебя не дошло похоже. причем тут Россия . шерхан- это сша. всем понятно, кроме тебя... даже псаки поняла. ну как всегда, у тебя все наоборот.

Да сейчас посмотрел его выступление
Не правильно интерпретировал первую твою цитату
Думал Путин совсем уже рехнулся сравнивает Россию с шерханом
Да смысл книжки он вывел правильно)
Оставлю свой верхний комент
Пусть будет
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 19:01
#2169
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///обьявить все дни с 1 по 10 мая 2021 года нерабочими//

угадайте страну?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11700
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 19:03
#2170
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а что абайка95 не сообщает что
Иманбек с моргенштерном записал.
и американскми парнем впридачу.

[Исправлено: alex_60, 23.04.2021 - 19:05]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 20:07
#2171
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Цитата:
alex_60:
а что абайка95 не сообщает что Иманбек с моргенштерном записал. и американскми парнем впридачу.

Моргену стрёмно в одиночку под суд идти :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 20:38
#2172
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Цитата:
alex_60:
угадайте страну?

Та в которой любят отдыхать а работать не любят ?)
Цитата:
alex_60:
а что абайка95 не сообщает что Иманбек с моргенштерном записал. и американскми парнем впридачу

А я не всегда интересуюсь современной музыкальной индустрией,Моргенштерн эт кто?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7713
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 20:41
#2173
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Цитата:
maxsaf:
Вот именно - теперь есть с чем сравнивать

А с чем вам сравнивать?
9этажки везде есть от восточной Европы и до курил
9этажки и 5этажки это наша фишка постсовесткого пространства
Или что то против имеете против советской застройки?)
Цитата:
maxsaf:
могли же на Мальдивы поехать клип снять - но нет, смысл пропадет) нужны хрущевки, руины, убитые дороги )) клип со смыслом

Где там руины? Где там хрущевки? Это брежневки,где убитые дороги? Они в карьере вообще то снимали) совеаткиц пейзаж чем вам не люб?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10205
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.04.21 - 20:59
#2174
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Цитата:
abaika95:
Моргенштерн эт кто?

А гугл вам на что?)))
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