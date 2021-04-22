Отправлено: - 10:35

alex_60:

цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки.

Цитата:Путин в своем репертуареСмешно и глупоОн наверно плохо Киплинга читалИ забыл что в итоге Шерхана прибил человек-МауглиТак что вполне иронично и символично)