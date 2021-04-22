Отправлено: - 16:03

elektron:

Он это даже очень хорошо может.

maxsaf:

Если бы его не воспринимали - вас бы тут не было)

Цитата:Это вам как его фанату так кажетсяА со стороны это бессмысленно и смешно)Цитата:Ну вот его нетА я естьИ что?) Кто его воспринимает? И где?