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≡ С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41398
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 19:03
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На общегородской субботник сегодня, 22 апреля, вышли десятки чиновников городского акимата. Они разделились на три группы: первая очищала от листвы и окурков акиматовский сквер по ул. Пушкина, еще две поехали на ул. Алтынсарина и ул. Ворошилова.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7713
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 23.04.21 - 16:03
#15
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Цитата:
elektron:
Он это даже очень хорошо может.

Это вам как его фанату так кажется
А со стороны это бессмысленно и смешно)
Цитата:
maxsaf:
Если бы его не воспринимали - вас бы тут не было)

Ну вот его нет
А я есть
И что?) Кто его воспринимает? И где?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10205
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 23.04.21 - 18:53
#16
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Цитата:
mmxkz:
т.е. никого не волнует что куча гос работников в этот день выполняют работу дворников, за зарплаты совсем не дворников? Очень дорогая дань традициям получается

В этот день они хоть что-то делают :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
609
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 23.04.21 - 18:58
#17
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Цитата:
вышли десятки чиновников городского акимата Источник:

А сколько их там всего "работает"? :-o
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