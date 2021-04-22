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≡ Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41398
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 22.04.21 - 09:58
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Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно допустимую розничную цену на куриные яйца 1-й категории - 350 тенге за десяток. Предельная цена установлена на срок не более чем 90 дней. Одобряете ли вы такую меру?
Результаты опроса

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1182
Re: Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 22.04.21 - 09:58
#1
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Ну, заставят магазины снизить цену на яйца и им что в убыток торговать? Компенсируют свои потери повышением цен на что-то другое (хлеб, масло, сахар и пр., вариантов много).
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13887
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 22.04.21 - 10:07
#2
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Цитата:
Тот самый:
Ну, заставят магазины снизить цену на яйца и им что в убыток торговать?

Как правило, в таких случаях появляется дефицит. И если, скажем, в магазине товар мог стоить на 15% выше предельной цены, то при дефиците - на все 30-50% плюс квест по поиску перекупов. Но с яйцами немного по-другому - товар скоропортящийся, останов производства частично на короткое время не сделаешь. Поэтому будет давление на производителей - чтобы продавали дешевле. Ну или и тем и тем аппетиты в части прибыли уменьшить - и всё нормально будет. Но, опять же, яйца - продукт сезонный и в сезон они довольно недороги по цене. Может это популистский шаг такой - "установить" предельные цены на сезонный товар, когда они и так по закону рынка опустятся. Ещё и в наваре хорошем все останутся.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3892
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 22.04.21 - 10:28
#3
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Там вроде схема какая то компенсации торговым точкам есть, но слышал от торгашей лучше не связываться.
Хотя если компенсируют даже, то всё равно из бюджета и не хватит потом на хорошие дороги :-)
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
256
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 22.04.21 - 10:33
#4
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Цитата:
Предельная цена установлена на срок не более чем 90 дней

Источник:

Одобряемс.За 90 дней,успеем наестся в доволь...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7884
Re: Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 22.04.21 - 10:44
#5
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Цитата:
Тот самый:
Ну, заставят магазины снизить цену на яйца и им что в убыток торговать?

Заставить они никак не могут,никто не будет покупать яйцо по 410-это цена фабрики Жас-канат на сегодня,а продавать по 350,после первого же штрафа яйцо в магазинах просто пропадёт,а там где будут продавать из под полы, цена ещё вырастет.
Я бы на месте фабрики,просто вместо штампика с1 ,поставил бы штампик с2 или с0,вот и всё на него ограничений нет.
Может тогда до безмозглых чинуш дойдёт,что производство и рынок такими топорными методами не отрегулируешь.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7884
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 22.04.21 - 10:47
#6
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Цитата:
peshexod:
Там вроде схема какая то компенсации торговым точкам есть, но слышал от торгашей лучше не связываться.

С акиматом действительно лучше не связываться,они автобусникам два месяца компенсировать проезд не могут,а уж торговля точно денег не увидит.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1292
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 23.04.21 - 15:37
#7
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Почему именно яйца и масло? У нас граждане только этими продуктами питаются? Где предельные цены на муку, молоко, рыбу, крупу, овощи? Почему не слышно о снижении цен на коммунальные услуги? Когда введут предельные зарплаты чиновникам? Риторические вопросы ...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21663
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 23.04.21 - 15:39
#8
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Цитата:
Маркс:
Почему именно яйца и масло?

Ну яйца, же на масле - жарят... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11698
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 23.04.21 - 16:00
#9
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Цитата:
drakon:
Ну яйца, же на масле - жарят...


тогда надо на бекон,в крайнем случае на сало,
тоже предельные цены установить.
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