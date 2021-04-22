Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно...
Отправлено: 22.04.21 - 09:58
Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно допустимую розничную цену на куриные яйца 1-й категории - 350 тенге за десяток. Предельная цена установлена на срок не более чем 90 дней. Одобряете ли вы такую меру? Результаты опроса
Тот самый: Ну, заставят магазины снизить цену на яйца и им что в убыток торговать?
Как правило, в таких случаях появляется дефицит. И если, скажем, в магазине товар мог стоить на 15% выше предельной цены, то при дефиците - на все 30-50% плюс квест по поиску перекупов. Но с яйцами немного по-другому - товар скоропортящийся, останов производства частично на короткое время не сделаешь. Поэтому будет давление на производителей - чтобы продавали дешевле. Ну или и тем и тем аппетиты в части прибыли уменьшить - и всё нормально будет. Но, опять же, яйца - продукт сезонный и в сезон они довольно недороги по цене. Может это популистский шаг такой - "установить" предельные цены на сезонный товар, когда они и так по закону рынка опустятся. Ещё и в наваре хорошем все останутся.
Тот самый: Ну, заставят магазины снизить цену на яйца и им что в убыток торговать?
Заставить они никак не могут,никто не будет покупать яйцо по 410-это цена фабрики Жас-канат на сегодня,а продавать по 350,после первого же штрафа яйцо в магазинах просто пропадёт,а там где будут продавать из под полы, цена ещё вырастет. Я бы на месте фабрики,просто вместо штампика с1 ,поставил бы штампик с2 или с0,вот и всё на него ограничений нет. Может тогда до безмозглых чинуш дойдёт,что производство и рынок такими топорными методами не отрегулируешь.
Почему именно яйца и масло? У нас граждане только этими продуктами питаются? Где предельные цены на муку, молоко, рыбу, крупу, овощи? Почему не слышно о снижении цен на коммунальные услуги? Когда введут предельные зарплаты чиновникам? Риторические вопросы ...
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