Отправлено: - 10:07

Тот самый:

Ну, заставят магазины снизить цену на яйца и им что в убыток торговать?

Цитата:Как правило, в таких случаях появляется дефицит. И если, скажем, в магазине товар мог стоить на 15% выше предельной цены, то при дефиците - на все 30-50% плюс квест по поиску перекупов. Но с яйцами немного по-другому - товар скоропортящийся, останов производства частично на короткое время не сделаешь. Поэтому будет давление на производителей - чтобы продавали дешевле. Ну или и тем и тем аппетиты в части прибыли уменьшить - и всё нормально будет. Но, опять же, яйца - продукт сезонный и в сезон они довольно недороги по цене. Может это популистский шаг такой - "установить" предельные цены на сезонный товар, когда они и так по закону рынка опустятся. Ещё и в наваре хорошем все останутся.