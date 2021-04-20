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elektron:

Ну там хоть дороги хорошие, судя по фото, да и сбор мусора выглядит кучковато. А главное сами места сбора мусора, выглядят прилично. Но вам лично походу Костанайский бордак ближе к сердцу?

elektron:

Съездите в Турцию ещё, вот где глаз радоваться безгранично будет.

yudjin:

Смотрю, о как забегали чиновники, пкск и даже участковый после обнародования позорных сакральных мест на их территории. Газета акиматовская даже репортаж сварганила о том, как наконец-то с насиженных мест подорвались. А что же вы, Полина Шкарубо и остальные журналисты до меня не осветили очевидную проблему? А теперь изображаете борцов за чистоту.

Victor Yang:

Свинья Варламов везде грязь найдёт. Собственно, вся его деятельность на это и нацелена.

Цитата:А ну да,даже мусор там лежит красиво))умора))Цитата:Зачем? Я в милую Германию могу наведаться в какой-нибудь спальный районТоже самое как в ЧелябинскеТолько пакеты не так кучно лежат))Цитата:СтранноТо тебе надо чтобы реагировали то тут уже как-то не так отреагировали?Акиматовской газете вообще тогда по твоей бабаяговской логике надо забить на все инфоповоды и акимату тоже?Все что выходит в НН сразу нафигТочнее нет, все что под твоим авторством сразу нафиг тогдаКараваны караванами а лающие отдельно))Цитата:Ну наш Юджин его активно пытается косплеитьТолько Варламов очень радуется когда местные чиновники которых он покритиковал быстро отрабатывают все его найденные минусыВарламов какой бы не был свин,но даже он выставляет у себя иногда материал "было-стало"Нашему пока далеко....