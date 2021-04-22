С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 19:03
На общегородской субботник сегодня, 22 апреля, вышли десятки чиновников городского акимата. Они разделились на три группы: первая очищала от листвы и окурков акиматовский сквер по ул. Пушкина, еще две поехали на ул. Алтынсарина и ул. Ворошилова. Читать новость
С утра провел субботник на работе, вечером во дворе...уже 5-ый день к ряду. А днем, между 15-16 часами , проехал через центр... конечно массового выхода жителей и коллективов ожидаемо не наблюдалось. Периодически попадались оранжевые жилеты, по 2-3 человека. Пару раз трактора, убирающие кучи земли с дороги. Однажды даже какой-то новый трактор с вращающейся щеткой и баком с водой, который мыл заборы в районе лога по Абая. Но надежда, что традицию помнят и поддержат, все же есть. Хочется сказать спасибо тем, кто сегодня вышел на субботник...кого я увидел: Сотрудники магазинов Белый ветер, Норма по Абая, несколько человек около университета (корпуса СХИ), студенты колледжа бытсервиса (ТУ-10), учителя и сотрудники школ №16 и 17, медики детской инфекционной больницы на Наримановке, студенты КИНЭУ, работники кафе Бархан и ресторана Фесла, салона красоты Миледи и детского центра Забава в 9 микр.
Дополняйте список, если кто еще посчитал не обременительным, не искал причину, чтобы не убрать свою территорию.
Веерные грабли – это лучший вариант для уборки газона. С их помощью можно аккуратно и быстро сгрести мусор, траву, опавшие листья. Тонкие и гибкие зубья не повредят насаждения и осуществят поверхностную аэрацию почвы.
- У меня есть маленькие дети, в прошлом году мы через кредит купили квартиру, заехали и занялись благоустройством нового двора. Мы с детьми вышли вместе с соседями, сажали деревья. Дети были в восторге.
Повезло вам с соседями.У Товарища на площадке живут бабушка с 15 летним внуком и кошкой. Продукты жизнедеятельности ,свои и кошки,оставляют в мешке на площадке.У знакомого в Рудном,на этаже живет семейка,приехавшая на историческую родину из помоему Узбекистана.Мусор с окна выбрасывают,лестничную площадку и предподъездную заплевали.
Сразу видно, что в городе техники хватает. Использовать целый трактор вместо передвижной мусорки это так инновационно! С этаким размахом пора уже ставить трактора вместо мусорных контейнеров, чтобы до предела повысить мобильность сбора ТБО. В городе ведь давно не осталось мест, где только с помощью тяжелой техники можно вытащить плитку и асфальт из темных глубин небытия на солнечный свет.
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