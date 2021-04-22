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≡ С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41398
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 19:03
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На общегородской субботник сегодня, 22 апреля, вышли десятки чиновников городского акимата. Они разделились на три группы: первая очищала от листвы и окурков акиматовский сквер по ул. Пушкина, еще две поехали на ул. Алтынсарина и ул. Ворошилова.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4600
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 19:03
#1
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Почему то акиматовским и прокурорских сотрудников не видно на субботнике
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6845
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 19:32
#2
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И статья хорошая и традиции соблюдены, ещё и в субботу выйдут. И детям в радость. ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7375
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 22:01
#3
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С утра провел субботник на работе, вечером во дворе...уже 5-ый день к ряду.
А днем, между 15-16 часами , проехал через центр... конечно массового выхода жителей и коллективов ожидаемо не наблюдалось. Периодически попадались оранжевые жилеты, по 2-3 человека. Пару раз трактора, убирающие кучи земли с дороги. Однажды даже какой-то новый трактор с вращающейся щеткой и баком с водой, который мыл заборы в районе лога по Абая.
Но надежда, что традицию помнят и поддержат, все же есть.
Хочется сказать спасибо тем, кто сегодня вышел на субботник...кого я увидел:
Сотрудники магазинов Белый ветер, Норма по Абая, несколько человек около университета (корпуса СХИ), студенты колледжа бытсервиса (ТУ-10), учителя и сотрудники школ №16 и 17, медики детской инфекционной больницы на Наримановке, студенты КИНЭУ, работники кафе Бархан и ресторана Фесла, салона красоты Миледи и детского центра Забава в 9 микр.

Дополняйте список, если кто еще посчитал не обременительным, не искал причину, чтобы не убрать свою территорию.

[Исправлено: yudjin, 22.04.2021 - 22:08]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3296
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 22:33
#4
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Веерные грабли – это лучший вариант для уборки газона. С их помощью можно аккуратно и быстро сгрести мусор, траву, опавшие листья. Тонкие и гибкие зубья не повредят насаждения и осуществят поверхностную аэрацию почвы.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3296
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 22:36
#5
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Уже который год акимат наступает на одни и те же грабли !!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7375
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 22:56
#6
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Цитата:
Гога:
Уже который год акимат наступает на одни и те же грабли !!

Серого волка на них нету. Он еще Ахметжанову и Ко растолковывал, что такие грабли не для газона и листвы, а землю разбивать. Но им что в лоб, что по лбу ...граблями!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7710
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 23:18
#7
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Цитата:
yudjin:
Серого волка на них нету. Он еще Ахметжанову и Ко растолковывал, что такие грабли не для газона и листвы, а землю разбивать. Но им что в лоб, что по лбу ...граблями!

Серый волк может что-то внятно толковать? Думаю нет, поэтому его никто серьезно и не воспринимает)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6845
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 23:23
#8
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Цитата:
abaika95:
Серый волк может что-то внятно толковать?

Он это даже очень хорошо может. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10202
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 23:27
#9
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Цитата:
abaika95:
Думаю нет, поэтому его никто серьезно и не воспринимает)

Если бы его не воспринимали - вас бы тут не было)))
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
256
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 23.04.21 - 11:19
#10
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Цитата:
- У меня есть маленькие дети, в прошлом году мы через кредит купили квартиру, заехали и занялись благоустройством нового двора. Мы с детьми вышли вместе с соседями, сажали деревья. Дети были в восторге.

Источник:

Повезло вам с соседями.У Товарища на площадке живут бабушка с 15 летним внуком и кошкой. Продукты жизнедеятельности ,свои и кошки,оставляют в мешке на площадке.У знакомого в Рудном,на этаже живет семейка,приехавшая на историческую родину из помоему Узбекистана.Мусор с окна выбрасывают,лестничную площадку и предподъездную заплевали.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
256
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 23.04.21 - 11:27
#11
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Цитата:
десятки чиновников городского акимата

Источник:

Вот они,умные ,светлые лица,призванные служить на благо народа.Молодцы ребята!
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m
§ mmxkz
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.14
Сообщений:
5
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 23.04.21 - 12:38
#12
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т.е. никого не волнует что куча гос работников в этот день выполняют работу дворников, за зарплаты совсем не дворников?
Очень дорогая дань традициям получается
:-)
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2738
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 23.04.21 - 12:50
#13
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Цитата:
Сотрудники ТОО "Таза жол" переносили уже собранную в кучку листву и переносили её в ковш трактора.

переносили и переносили ))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1292
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 23.04.21 - 15:09
#14
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Сразу видно, что в городе техники хватает. Использовать целый трактор вместо передвижной мусорки это так инновационно! С этаким размахом пора уже ставить трактора вместо мусорных контейнеров, чтобы до предела повысить мобильность сбора ТБО. В городе ведь давно не осталось мест, где только с помощью тяжелой техники можно вытащить плитку и асфальт из темных глубин небытия на солнечный свет.
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