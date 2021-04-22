Отправлено: - 10:40

Victor Yang:

Кстати, отличный пример того как НАДО. Президент, его друзья, киношки и прочее - это всё шоу. А вот чего-то реального Алёша ничего не сделал. Сталкер в этом смысле сделал значительно больше. К тому же использовал только законные методы - и никаких митингов.

[Исправлено: abaika95, 23.04.2021 - 10:43]

Цитата:Ой ой ну ЙангНу нельзя же вытаскивать тут на гора версию пропандонов не переправерив даже информацию)Если они вещают что Навальный просто митинги организовывает это не значит что он ничего не делает паралельно)РосПил rospil.info — созданный в декабре 2010 года Алексеем Навальным проект, посвящённый борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках. Проект работает по следующей схеме: пользователи сайта выявляют предполагаемые коррупционные закупочные конкурсы (как правило, с помощью официального портала госзакупок), профессиональные эксперты оценивают конкурсы с точки зрения возможной коррумпированности, юристы проекта на основе проведённых экспертиз пишут жалобы в контролирующие органы (прежде всего, в Федеральную антимонопольную службу) с целью отмены коррупционных закупок. Эксперты и пользователи, занимающиеся поиском коррупционных закупок, являются добровольцами. Юристы же являются сотрудниками «РосПила» (в дальнейшем ФБК) и получают официальную зарплату из средств проекта. Для финансирования проекта был организован сбор частных пожертвований. РосЖКХ «РосЖКХ» (roszkh.ru РосЖКХ. roszkh.ru.) — интернет-сервис для отправки жалоб на работу коммунальных служб во всех регионах России. Был открыт 8 ноября 2012 года. Для подачи заявления достаточно вписать свой адрес и имя, и кратко изложить суть проблемы. После этого жалоба автоматически направляется в несколько надзорных инстанций. Только за первую неделю через сервис было отправлено около 96 тысяч обращений в коммунальные службы. «РосЯма» (rosyama.ru РосЯма. rosyama.ru. Д) — российский интернет-сервис для автоматизированной отправки жалоб на ямы и другие дефекты дорожного покрытия. Открыт 30 мая 2011 года. Через «РосЯму» пользователи могут сообщить в ГИБДД о дорожном дефекте и приложить фотографию. После обработки заявления ГИБДД открывает административное дело и выдаёт подрядчику предписание устранить дефект в 12-дневный срок. Идея проекта была быстро перенята в соседних странах. Уже в 2011 году в Казахстане, Белоруссии и Украине действовали региональные аналоги «РосЯмы» — «КазЯма», «БелЯма» и «УкрЯма» 5 августа 2020 года на канале «Навальный LIVE» вышло видео с подсчетом всей суммы выявленной работой ФБК. «Обратите внимание что мы берем только расследования непосредственно ФБК не затрагивая при этом расследования региональных штабов, и только те расследования в которых дело касается непосредственно имущества, и только те, которые вы, здесь и сейчас можете и сами найти в свободном доступе» Итоговая сумма составила — 168 704 000 000 рублей по курсу на момент расследований. В общей сложности было посчитано 79 расследований.И да кстати Сталкер тоже на митинг призывалВ позапрошлом году разве не помнишь?Якобы на пикет хотел выйти к акиматуТак что вот у нас Навальный-начало))Получается Сталкер тоже хочет у нас тут Ливию сделать?