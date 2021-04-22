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«Требуем встречи с акимом области!»
«Требуем встречи с акимом области!»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41397
«Требуем встречи с акимом области!»
Отправлено: 22.04.21 - 15:00
Почти 6 месяцев длилось разбирательство по делу о превышении должностных полномочий: бывшего заместителя акима Костанайского района Рустама Садыкова судили за то, что он предложил директору ТОО «Ремдортехника» провести в район санитарной зоны сибиреязвенного захоронения в селе Заречное газовую магистраль. Суд счел этот вариант из серии «Как договориться с местными» незаконным. И посадил на 5,5 лет чиновника, который, по мнению местных жителей, пытался им помочь. Пока шло слушание, на втором плане оставалось положение зареченцев. После приговора «НГ» вернулась в злополучную санитарную зону.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3892
Re: «Требуем встречи с акимом области!»
Отправлено: 22.04.21 - 15:00
"Всё законно", "Проект прошёл государственную экспертизу", "Всё в соответствии с нормами".
Цитата:
Архимед к вам не приедет, он целыми днями ищет куда бы ещё общагу или многоэтажку втиснуть.
Цитата:
- Мы не дадим здесь копать! С вилами и лопатами встанем перед машинами.
Архимед к вам не приедет, он целыми днями ищет куда бы ещё общагу или многоэтажку втиснуть.
Re: «Требуем встречи с акимом области!»
Отправлено: 22.04.21 - 15:06
Цитата:
Он и не обязан приезжать на такие мелкие проблемы замы на это есть и да
Цитата:
Изначально люди согласились на раскопку карьера в обмен на проведение газа
Плевать им на опасность им торговаться просто хотелось
Садыкова жаль что пострадал глупо, по сути в борьбе слона и носорога
peshexod:
Архимед к вам не приедет, он целыми днями ищет куда бы ещё общагу или многоэтажку втиснуть.
Архимед к вам не приедет, он целыми днями ищет куда бы ещё общагу или многоэтажку втиснуть.
Он и не обязан приезжать на такие мелкие проблемы замы на это есть и да
Цитата:
peshexod:
Мы не дадим здесь копать! С вилами и лопатами встанем перед машинами.
Мы не дадим здесь копать! С вилами и лопатами встанем перед машинами.
Изначально люди согласились на раскопку карьера в обмен на проведение газа
Плевать им на опасность им торговаться просто хотелось
Садыкова жаль что пострадал глупо, по сути в борьбе слона и носорога
Re: «Требуем встречи с акимом области!»
Отправлено: 22.04.21 - 15:58
Цитата:
Не кажется ли вам что люди вообще не должны торговаться с властями,чтобы последние выполнили свои обязанности и провели в дома коммуникации?
abaika95:
Плевать им на опасность им торговаться просто хотелось
Плевать им на опасность им торговаться просто хотелось
Не кажется ли вам что люди вообще не должны торговаться с властями,чтобы последние выполнили свои обязанности и провели в дома коммуникации?
«Требуем встречи с акимом области!»
Отправлено: 22.04.21 - 16:23
Цитата:
Мне кажется государство как институт
общественного договора и существует для этого, чтобы народ торговался и вел диалог по той или иной проблеме с теми кто этим государством по найму управляет
Для этого и создано государство по другому быть не может
Но в данном случае как раз наоборот получилось тут Садыков (государство) от лица народа торговался с частным лицом чтобы это лицо провело на благо народа газ взамен на разработку карьера
Частному лицу это не шибко понравилось в итоге Садыков сидит,народ не даёт работать на карьере,газ не проведен.
Великолепно
Добрый земледелец:
Не кажется ли вам что люди вообще не должны торговаться с властями,
Не кажется ли вам что люди вообще не должны торговаться с властями,
Мне кажется государство как институт
общественного договора и существует для этого, чтобы народ торговался и вел диалог по той или иной проблеме с теми кто этим государством по найму управляет
Для этого и создано государство по другому быть не может
Но в данном случае как раз наоборот получилось тут Садыков (государство) от лица народа торговался с частным лицом чтобы это лицо провело на благо народа газ взамен на разработку карьера
Частному лицу это не шибко понравилось в итоге Садыков сидит,народ не даёт работать на карьере,газ не проведен.
Великолепно
Re: «Требуем встречи с акимом области!»
Отправлено: 23.04.21 - 13:55
Цитата:
И этот договор давно был подписан. Его имя - конституция. Там четко прописано социальное государство.
Цитата:
Можно понять предпринимателя. Мало кому захочется выложить 10,8 млн тенге за трубу для народа, которая никак потом не окупится. В этом ведь вся проблема. Садыков пытался решить вопрос с помощью частного договора и полулегальных схем. А должен был использовать закон и раз есть угроза жизни и здоровью населения, то единственный вариант - переселить этих людей в другую часть поселка. Государство может и должно выкупить земли для государственных нужд, а людям предложить варианты. Как и из какого бюджета брать деньги - должны решать ответственные чиновники. Для этого они и существуют.
abaika95:
Мне кажется государство как институт общественного договора
Мне кажется государство как институт общественного договора
И этот договор давно был подписан. Его имя - конституция. Там четко прописано социальное государство.
Цитата:
abaika95:
Садыков (государство) от лица народа торговался с частным лицом
Садыков (государство) от лица народа торговался с частным лицом
Можно понять предпринимателя. Мало кому захочется выложить 10,8 млн тенге за трубу для народа, которая никак потом не окупится. В этом ведь вся проблема. Садыков пытался решить вопрос с помощью частного договора и полулегальных схем. А должен был использовать закон и раз есть угроза жизни и здоровью населения, то единственный вариант - переселить этих людей в другую часть поселка. Государство может и должно выкупить земли для государственных нужд, а людям предложить варианты. Как и из какого бюджета брать деньги - должны решать ответственные чиновники. Для этого они и существуют.
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