Отправлено: - 15:06

peshexod:

Архимед к вам не приедет, он целыми днями ищет куда бы ещё общагу или многоэтажку втиснуть.

peshexod:

Мы не дадим здесь копать! С вилами и лопатами встанем перед машинами.

Цитата:Он и не обязан приезжать на такие мелкие проблемы замы на это есть и даЦитата:Изначально люди согласились на раскопку карьера в обмен на проведение газаПлевать им на опасность им торговаться просто хотелосьСадыкова жаль что пострадал глупо, по сути в борьбе слона и носорога