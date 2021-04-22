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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
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Я робот(Пользователи)
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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 10:40
Цитата:
Ой ой ну Йанг
Ну нельзя же вытаскивать тут на гора версию пропандонов не переправерив даже информацию)
Если они вещают что Навальный просто митинги организовывает это не значит что он ничего не делает паралельно)
РосПил rospil.info — созданный в декабре 2010 года Алексеем Навальным проект, посвящённый борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках. Проект работает по следующей схеме: пользователи сайта выявляют предполагаемые коррупционные закупочные конкурсы (как правило, с помощью официального портала госзакупок), профессиональные эксперты оценивают конкурсы с точки зрения возможной коррумпированности, юристы проекта на основе проведённых экспертиз пишут жалобы в контролирующие органы (прежде всего, в Федеральную антимонопольную службу) с целью отмены коррупционных закупок. Эксперты и пользователи, занимающиеся поиском коррупционных закупок, являются добровольцами. Юристы же являются сотрудниками «РосПила» (в дальнейшем ФБК) и получают официальную зарплату из средств проекта. Для финансирования проекта был организован сбор частных пожертвований. РосЖКХ «РосЖКХ» (roszkh.ru РосЖКХ. roszkh.ru.) — интернет-сервис для отправки жалоб на работу коммунальных служб во всех регионах России. Был открыт 8 ноября 2012 года. Для подачи заявления достаточно вписать свой адрес и имя, и кратко изложить суть проблемы. После этого жалоба автоматически направляется в несколько надзорных инстанций. Только за первую неделю через сервис было отправлено около 96 тысяч обращений в коммунальные службы. «РосЯма» (rosyama.ru РосЯма. rosyama.ru. Д) — российский интернет-сервис для автоматизированной отправки жалоб на ямы и другие дефекты дорожного покрытия. Открыт 30 мая 2011 года. Через «РосЯму» пользователи могут сообщить в ГИБДД о дорожном дефекте и приложить фотографию. После обработки заявления ГИБДД открывает административное дело и выдаёт подрядчику предписание устранить дефект в 12-дневный срок. Идея проекта была быстро перенята в соседних странах. Уже в 2011 году в Казахстане, Белоруссии и Украине действовали региональные аналоги «РосЯмы» — «КазЯма», «БелЯма» и «УкрЯма» 5 августа 2020 года на канале «Навальный LIVE» вышло видео с подсчетом всей суммы выявленной работой ФБК. «Обратите внимание что мы берем только расследования непосредственно ФБК не затрагивая при этом расследования региональных штабов, и только те расследования в которых дело касается непосредственно имущества, и только те, которые вы, здесь и сейчас можете и сами найти в свободном доступе» Итоговая сумма составила — 168 704 000 000 рублей по курсу на момент расследований. В общей сложности было посчитано 79 расследований.
И да кстати Сталкер тоже на митинг призывал
В позапрошлом году разве не помнишь?
Якобы на пикет хотел выйти к акимату
Так что вот у нас Навальный-начало))
Получается Сталкер тоже хочет у нас тут Ливию сделать?
[Исправлено: abaika95, 23.04.2021 - 10:43]
Victor Yang:
Кстати, отличный пример того как НАДО. Президент, его друзья, киношки и прочее - это всё шоу. А вот чего-то реального Алёша ничего не сделал. Сталкер в этом смысле сделал значительно больше. К тому же использовал только законные методы - и никаких митингов.
Кстати, отличный пример того как НАДО. Президент, его друзья, киношки и прочее - это всё шоу. А вот чего-то реального Алёша ничего не сделал. Сталкер в этом смысле сделал значительно больше. К тому же использовал только законные методы - и никаких митингов.
Ой ой ну Йанг
Ну нельзя же вытаскивать тут на гора версию пропандонов не переправерив даже информацию)
Если они вещают что Навальный просто митинги организовывает это не значит что он ничего не делает паралельно)
РосПил rospil.info — созданный в декабре 2010 года Алексеем Навальным проект, посвящённый борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках. Проект работает по следующей схеме: пользователи сайта выявляют предполагаемые коррупционные закупочные конкурсы (как правило, с помощью официального портала госзакупок), профессиональные эксперты оценивают конкурсы с точки зрения возможной коррумпированности, юристы проекта на основе проведённых экспертиз пишут жалобы в контролирующие органы (прежде всего, в Федеральную антимонопольную службу) с целью отмены коррупционных закупок. Эксперты и пользователи, занимающиеся поиском коррупционных закупок, являются добровольцами. Юристы же являются сотрудниками «РосПила» (в дальнейшем ФБК) и получают официальную зарплату из средств проекта. Для финансирования проекта был организован сбор частных пожертвований. РосЖКХ «РосЖКХ» (roszkh.ru РосЖКХ. roszkh.ru.) — интернет-сервис для отправки жалоб на работу коммунальных служб во всех регионах России. Был открыт 8 ноября 2012 года. Для подачи заявления достаточно вписать свой адрес и имя, и кратко изложить суть проблемы. После этого жалоба автоматически направляется в несколько надзорных инстанций. Только за первую неделю через сервис было отправлено около 96 тысяч обращений в коммунальные службы. «РосЯма» (rosyama.ru РосЯма. rosyama.ru. Д) — российский интернет-сервис для автоматизированной отправки жалоб на ямы и другие дефекты дорожного покрытия. Открыт 30 мая 2011 года. Через «РосЯму» пользователи могут сообщить в ГИБДД о дорожном дефекте и приложить фотографию. После обработки заявления ГИБДД открывает административное дело и выдаёт подрядчику предписание устранить дефект в 12-дневный срок. Идея проекта была быстро перенята в соседних странах. Уже в 2011 году в Казахстане, Белоруссии и Украине действовали региональные аналоги «РосЯмы» — «КазЯма», «БелЯма» и «УкрЯма» 5 августа 2020 года на канале «Навальный LIVE» вышло видео с подсчетом всей суммы выявленной работой ФБК. «Обратите внимание что мы берем только расследования непосредственно ФБК не затрагивая при этом расследования региональных штабов, и только те расследования в которых дело касается непосредственно имущества, и только те, которые вы, здесь и сейчас можете и сами найти в свободном доступе» Итоговая сумма составила — 168 704 000 000 рублей по курсу на момент расследований. В общей сложности было посчитано 79 расследований.
И да кстати Сталкер тоже на митинг призывал
В позапрошлом году разве не помнишь?
Якобы на пикет хотел выйти к акимату
Так что вот у нас Навальный-начало))
Получается Сталкер тоже хочет у нас тут Ливию сделать?
[Исправлено: abaika95, 23.04.2021 - 10:43]
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 23.04.21 - 10:46
Цитата:
Хороший пример!
Victor Yang:
Хороший пример!
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 23.04.21 - 10:53
Цитата:
Вы смотрели мультфильм- "Баба-Яга против"?
abaika95:
Быть как все и стать толпой с одним мнением на всё?)) Скучно и тупо
Быть как все и стать толпой с одним мнением на всё?)) Скучно и тупо
Вы смотрели мультфильм- "Баба-Яга против"?
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 11:53
Цитата:
Да там баба Яга была против события
Против олимпиады
Это к юджину и КО больше относится
Им что не реализую, они будут против
Я же говорю о противопоставлении не событию а мнению
Общественному мнению которое не всегда а точнее в большинстве случаев бывает ошибочно,предвзято,и не верно
Пока не будет оппозиции которая выступает против большого (везде) не будет и движения
Сергей kst:
Вы смотрели мультфильм- "Баба-Яга против"?
Вы смотрели мультфильм- "Баба-Яга против"?
Да там баба Яга была против события
Против олимпиады
Это к юджину и КО больше относится
Им что не реализую, они будут против
Я же говорю о противопоставлении не событию а мнению
Общественному мнению которое не всегда а точнее в большинстве случаев бывает ошибочно,предвзято,и не верно
Пока не будет оппозиции которая выступает против большого (везде) не будет и движения
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 13:08
Цитата:
Не допускаете,что и ваше мнение может быть таким же?
abaika95:
Общественному мнению которое не всегда а точнее в большинстве случаев бывает ошибочно,предвзято,и не верно
Общественному мнению которое не всегда а точнее в большинстве случаев бывает ошибочно,предвзято,и не верно
Не допускаете,что и ваше мнение может быть таким же?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 546
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 13:25
Дай Бог Алексею сил и здоровья. Добро побеждает зло,как это сделала Прибалтика,Грузия и многострадальная Украина.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 59
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 23.04.21 - 13:35
Цитата:
Вы забываете, что у Алексея есть штабы в десятках регионах страны. Благодаря своим расследованиям они помогают избираться в местные зак. собрания независимым от ЕР депутатам. Вы наверняка не читали программу Навального-2018.Там есть предложения и как реформировать судебную систему, как реорганизовать систему распределения бюджетов и многое другое.
Скажу сразу, конечно, я поддерживаю Навального.Но я согласен, что к Навальному есть много серьезных вопросов. И никто не говорит, что он из тюрьмы должен выйти сразу в президентское кресло. Но вместо этого мы гадаем - умрет он завтра или нет.
Victor Yang:
А вот чего-то реального Алёша ничего не сделал. Сталкер в этом смысле сделал значительно больше.
А вот чего-то реального Алёша ничего не сделал. Сталкер в этом смысле сделал значительно больше.
Вы забываете, что у Алексея есть штабы в десятках регионах страны. Благодаря своим расследованиям они помогают избираться в местные зак. собрания независимым от ЕР депутатам. Вы наверняка не читали программу Навального-2018.Там есть предложения и как реформировать судебную систему, как реорганизовать систему распределения бюджетов и многое другое.
Скажу сразу, конечно, я поддерживаю Навального.Но я согласен, что к Навальному есть много серьезных вопросов. И никто не говорит, что он из тюрьмы должен выйти сразу в президентское кресло. Но вместо этого мы гадаем - умрет он завтра или нет.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 13:51
Цитата:
С уголовным сроком ни сразу ,ни через 10 лет.
Добрый земледелец:
И никто не говорит, что он из тюрьмы должен выйти сразу в президентское кресло.
И никто не говорит, что он из тюрьмы должен выйти сразу в президентское кресло.
С уголовным сроком ни сразу ,ни через 10 лет.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 13:52
Цитата:
Конечно же допускаю
Для этого есть и оппозиция моему мнению)
Цитата:
Нет
История давно уже показала что нет добра
Есть зло и наименьшее зло
В истории Украины,Грузии и прибалтики работает давняя японская пословица
Акуа акауа кум
Зло пожирает само себя Цитата:
Как президент Навальный будет вторым Ельциным
Даст под видом свободы различным кланам и группировкам разодрать страну на части
Вот как несистемная оппозиция он вполне полезен
Власти приходится прислушиваться к его проектам и начинаниям
Так и формируется гражданское общество в котором полезные и умные люди могут влиять на состояние дел в стране без ущербу целостности государству
У нас бы тоже надо такого завести
Аблязов уже дискредитировал сам себя
Мамай глуп
Нужен новый Гапон
Сергей kst:
Не допускаете,что и ваше мнение может быть таким же?
Не допускаете,что и ваше мнение может быть таким же?
Конечно же допускаю
Для этого есть и оппозиция моему мнению)
Цитата:
Сабыр:
Добро побеждает зло,как это сделала Прибалтика,Грузия и многострадальная Украина.
Добро побеждает зло,как это сделала Прибалтика,Грузия и многострадальная Украина.
Нет
История давно уже показала что нет добра
Есть зло и наименьшее зло
В истории Украины,Грузии и прибалтики работает давняя японская пословица
Акуа акауа кум
Зло пожирает само себя Цитата:
Добрый земледелец:
Скажу сразу, конечно, я поддерживаю Навального.Но я согласен, что к Навальному есть много серьезных вопросов. И никто не говорит, что он из тюрьмы должен выйти сразу в президентское кресло. Но вместо этого мы гадаем - умрет он завтра или нет.
Скажу сразу, конечно, я поддерживаю Навального.Но я согласен, что к Навальному есть много серьезных вопросов. И никто не говорит, что он из тюрьмы должен выйти сразу в президентское кресло. Но вместо этого мы гадаем - умрет он завтра или нет.
Как президент Навальный будет вторым Ельциным
Даст под видом свободы различным кланам и группировкам разодрать страну на части
Вот как несистемная оппозиция он вполне полезен
Власти приходится прислушиваться к его проектам и начинаниям
Так и формируется гражданское общество в котором полезные и умные люди могут влиять на состояние дел в стране без ущербу целостности государству
У нас бы тоже надо такого завести
Аблязов уже дискредитировал сам себя
Мамай глуп
Нужен новый Гапон
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 13:58
Цитата:
Именно!Только я бы добавил,что эти группировки в последствии,передадут всю страну(что почти удалось Ходорковскому) западным банкирам,кои итак прекрасно рулят ей и не только, через доллар и евро.
В России и так уже,некоторые "патриоты"в министерстве,предлагают сокращать армию.
Не будешь кормить свою армию,будешь кормить чужую.
abaika95:
Как президент Навальный будет вторым Ельциным Даст под видом свободы различным кланам и группировкам разодрать страну на части
Как президент Навальный будет вторым Ельциным Даст под видом свободы различным кланам и группировкам разодрать страну на части
Именно!Только я бы добавил,что эти группировки в последствии,передадут всю страну(что почти удалось Ходорковскому) западным банкирам,кои итак прекрасно рулят ей и не только, через доллар и евро.
В России и так уже,некоторые "патриоты"в министерстве,предлагают сокращать армию.
Не будешь кормить свою армию,будешь кормить чужую.
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 14:08
Цитата:
В чем интересно эта победа выражается? В иллюзорной независимости?В том,что прибалтика загубила свою промышленность,судостроительные верфи,заводы радиоэлектроники?Да и родная Украина катится туда же.Противно смотреть,как президент независимой страны Зе,практически умоляет Европу, в своем из последних интервью,обратить на них внимание.Победа в том,что бывший президент Порошенко,называя Россию страной агрессором,продолжает иметь там свои заводы рошен? По Беда.
Сабыр:
Добро побеждает зло,как это сделала Прибалтика,Грузия и многострадальная Украина.
Добро побеждает зло,как это сделала Прибалтика,Грузия и многострадальная Украина.
В чем интересно эта победа выражается? В иллюзорной независимости?В том,что прибалтика загубила свою промышленность,судостроительные верфи,заводы радиоэлектроники?Да и родная Украина катится туда же.Противно смотреть,как президент независимой страны Зе,практически умоляет Европу, в своем из последних интервью,обратить на них внимание.Победа в том,что бывший президент Порошенко,называя Россию страной агрессором,продолжает иметь там свои заводы рошен? По Беда.
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