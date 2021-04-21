Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 25% влажность
  • ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 365 из 365«1...363364365
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.21 - 16:43
#5461
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с 16 до 18 можно. в будние дни.

А в выходные?... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.21 - 19:41
#5462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в выходные?..


в выходные надо отдыхать.
на свежем воздухе.
на природе.
но зависит от погоды.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.21 - 20:56
#5463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в выходные надо отдыхать. на свежем воздухе.

Понял. Землю копать, на даче. Надо... :lol: :oops:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3296
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.04.21 - 22:57
#5464
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Землю копать, на даче.

---Дачи у него нет . Через 9 дней - шашлык в гаражах - это - максимум .
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.21 - 08:50
#5465
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Понял. Землю копать, на даче. Надо..


правильно понял.весенне-полевые работы.
и для живности место надо подготовить.
да и как сказал кто-то из классиков-
совместный труд для моей пользы — он объединяет.

[Исправлено: alex_60, 22.04.2021 - 09:51]
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2341
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.21 - 11:02
#5466
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Понял. Землю копать, на даче. Надо...


Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.21 - 12:58
#5467
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


С Днём Рождения!... :lol: :lol: :oops: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11697
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.21 - 13:21
#5468
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
С Днём Рождения!..


смотался бы в Гельзенкирхен ,где в прошлом году установили памятник Ленину ,
цветы бы возложил.
далековато правда,Северный Рейн-Вестфалия.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.21 - 13:24
#5469
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
смотался бы в Гельзенкирхен ,где в прошлом году установили памятник Ленину ,

Придёт ещё, время. Смотаюсь... :lol: :-(
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.21 - 16:15
#5470
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Кто нибудь, согласен с этим?... :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 22.04.2021 - 16:26]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.21 - 20:04
#5471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю здесь можно оставить ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.04.21 - 11:43
#5472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что? Все оказались без Дня Рождения?
Некоторых я - знаю... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21662
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.04.21 - 12:18
#5473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Вот он, могучий, Немецкий язык... :lol: ;-)
Профайл
Страница 365 из 365«1...363364365
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS