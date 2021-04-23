Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Транстелеком" хочет стать третьим мобильным оператором в Казахстане, но не может получить доступ к радиочастотам
"Транстелеком" хочет стать третьим мобильным оператором в Казахстане, но не может получить доступ к радиочастотам
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, Добринцофф, alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать