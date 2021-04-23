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≡ "Транстелеком" хочет стать третьим мобильным оператором в Казахстане, но не может получить доступ к радиочастотам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41395
"Транстелеком" хочет стать третьим мобильным оператором в Казахстане, но не может получить доступ к радиочастотам
Отправлено: 23.04.21 - 09:49
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В Казахстане может появиться новый оператор мобильной связи – "Транстелеком". Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11693
Re: "Транстелеком" хочет стать третьим мобильным...
Отправлено: 23.04.21 - 09:49
#1
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//совет директоров возглавляет Нурали Алиев – старший внук Первого Президента//

проблемы какие то.
или уже все...
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1817
Re: "Транстелеком" хочет стать третьим мобильным...
Отправлено: 23.04.21 - 10:01
#2
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Цитата:
alex_60:

Ознакомлен с табелем о рангах той организации, где частоты не дают?
Валет ну никак даму и короля не кроет, если все они одной масти.
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