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≡ Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект указа Президента
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41395
Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект указа Президента
Отправлено: 22.04.21 - 14:10
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Проект указа Президента Казахстана "О некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" вынесли на публичное обсуждение.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13886
Re: Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект...
Отправлено: 22.04.21 - 14:10
#1
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Из всех зол - это меньшее.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4600
Re: Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект...
Отправлено: 22.04.21 - 19:25
#2
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Замучили уже этот алфавит, оставьте в покое, пусть всё идёт своим чередом
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1297
Re: Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект...
Отправлено: 22.04.21 - 20:54
#3
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Раньше говорили:"Кому что, а шелудивому-баня", других проблем нет.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7375
Re: Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект...
Отправлено: 22.04.21 - 22:22
#4
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С буквами У хоть разобрались. Но с буквами И, І , Й так и осталось всё запутано. Теперь я смотрю уже куда-то делась кириллическая И.
Есть только Й -пункт 10 и есть специфическая І - пункт 11.
Как теперь писать слово "МИНИСТР"?
Или И , I объединили в один знак?
И еще кто-нибудь скажет как на клавиатуре написать маленькую i БЕЗ ТОЧКИ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10202
Re: Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект...
Отправлено: 22.04.21 - 22:41
#5
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Цитата:
yudjin:
И еще кто-нибудь скажет как на клавиатуре написать маленькую i БЕЗ ТОЧКИ?

Пока видимо никак. Появится в новой казахской раскладке. Зато теперь все выучат язык и Куат сможет в любом магазине поесть купить :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
166
Re: Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект...
Отправлено: 23.04.21 - 05:33
#6
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Даешь новый алфавит каждую неделю! :lol: :lol: :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11693
Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект указа Президента
Отправлено: 23.04.21 - 09:44
#7
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что то не помню, референдум проводили,нужен ли этот переход
на латиницу? вроде бы нет. не проводили.
казахская интеллигенция ,насколько в прессе было,
в основном против перехода.
получается один человек за всех решил.
но это же неправильно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10202
Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект указа Президента
Отправлено: 23.04.21 - 09:54
#8
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Цитата:
alex_60:
получается один человек за всех решил.

Трамп или Обама? ))
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