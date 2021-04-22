Re: Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект...

Отправлено: - 22:22

С буквами У хоть разобрались. Но с буквами И, І , Й так и осталось всё запутано. Теперь я смотрю уже куда-то делась кириллическая И.

Есть только Й -пункт 10 и есть специфическая І - пункт 11.

Как теперь писать слово "МИНИСТР"?

Или И , I объединили в один знак?

И еще кто-нибудь скажет как на клавиатуре написать маленькую i БЕЗ ТОЧКИ?