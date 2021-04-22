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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41395
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4600
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 19:23
#30
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Человеку много не надо, работу с хорошей зарплатой и комфортное жилье. Богатая ресурсами земля при советах кормила половину всего земного шара. А теперь самим жителям этой земли не хватает. Куда уходят богатства? Вот корень всей проблемы
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 19:34
#31
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Цитата:
abaika95:
что Навальный с другой то стороны хороший человек

Не подскажите с какой?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 19:36
#32
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Цитата:
Victor Yang:
всё волшебным образом случится и заживём "как в Европе".

В Европе тоже работать нужно, чтобы всеми благами наслаждаться. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7700
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 21:27
#33
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Цитата:
elektron:
Не подскажите с какой?

С той с которой где он умеет и магет
А власть поздно это поняла и проиграла войну за молодежь и повестку)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 21:46
#34
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Цитата:
abaika95:
С той с которой где он умеет и магет

По подробнее можно?
А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже.
Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7700
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:04
#35
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Цитата:
elektron:
По подробнее можно? А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже. Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно.

Вы насчет чего сейчас? Какой Губер какой министр?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:43
#36
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Цитата:
abaika95:
Вы насчет чего сейчас? Какой Губер какой министр?)

Вас не ввели в курс дела? Финансов и Хабаровска, естесно, тоесть наоборот, согласно вопросу. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7700
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:49
#37
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Цитата:
elektron:
Вас не ввели в курс дела? Финансов и Хабаровска, естесно, тоесть наоборот, согласно вопросу.

Ну и к чему они в этой ветке?) Намекаете что система и без Навального может найти коррупционеров?)) Как-то мелко вам не кажется?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:53
#38
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Цитата:
abaika95:
Намекаете что система и без Навального может найти коррупционеров?

Не только, но и прекрасно, ну или почти, работает. Всё лучше чем в посте 31, не так ли?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10202
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:57
#39
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Цитата:
elektron:
Всё лучше чем в посте 31, не так ли?

Пост 31 - реально классный )
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7700
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 23:15
#40
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Цитата:
elektron:
Не только, но и прекрасно, ну или почти, работает. Всё лучше чем в посте 31, не так ли?

А что по вашему те кто борется с системной коррупцией сразу хочет ввергнуть страну в гражданскую войну? Сталкер такой же или я не понимаю это другое?) А НГ от государственных органов США деньги получает они тоже хотят Казахстан в ливию превратить таким образом?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6843
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 23:19
#41
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Цитата:
abaika95:
А что по вашему те кто борется с системной коррупцией сразу хочет ввергнуть страну в гражданскую войну?

А вам Украины мало?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13886
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 23.04.21 - 08:04
#42
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Цитата:
abaika95:
Сталкер такой же или я не понимаю это другое?

Кстати, отличный пример того как НАДО. Президент, его друзья, киношки и прочее - это всё шоу. А вот чего-то реального Алёша ничего не сделал. Сталкер в этом смысле сделал значительно больше. К тому же использовал только законные методы - и никаких митингов. И я считаю что именно так и надо, если есть цель действительно улучшить жизнь народа - и это в любом масштабе - хоть в масштабе одного города, хоть в масштабе всей страны.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2332
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 23.04.21 - 09:27
#43
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Цитата:
юля елиссева:
Свободу Навальному!


"Посадка Навального является грубым вмешательством в дела США"?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10202
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 23.04.21 - 09:42
#44
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Цитата:
Victor Yang:
Кстати, отличный пример того как НАДО

Согласен, поддерживаю.
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