Отправлено: - 23:58

maxsaf:

потому что при гриппе вообще никаких действий не предпринимали, а если бы предпринимали то смертность вообще была бы нулевой от гриппа.

Цитата:Да но это было нормой и антипрививочники и карантины, всё это при простом гриппе было и выглядело бы дико, все уже привыкли. Что грипп просто есть. Сколько теперь нужно для того, что бы все привыкли, что корона есть? Или может быть привыкли к этим играм "ограничительным". Нет, я не утверждаю, что короны нет, но просто всё как то всё сложно закручивается. Что я иной раз подумываю, а не эксперимент ли это какой, на мировом уровне, по проведению конкурса дисциплин в народах?