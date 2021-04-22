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С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41394
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 19:03
На общегородской субботник сегодня, 22 апреля, вышли десятки чиновников городского акимата. Они разделились на три группы: первая очищала от листвы и окурков акиматовский сквер по ул. Пушкина, еще две поехали на ул. Алтынсарина и ул. Ворошилова.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4600
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 19:03
Почему то акиматовским и прокурорских сотрудников не видно на субботнике
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6843
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 19:32
И статья хорошая и традиции соблюдены, ещё и в субботу выйдут. И детям в радость.
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 22:01
С утра провел субботник на работе, вечером во дворе...уже 5-ый день к ряду.
А днем, между 15-16 часами , проехал через центр... конечно массового выхода жителей и коллективов ожидаемо не наблюдалось. Периодически попадались оранжевые жилеты, по 2-3 человека. Пару раз трактора, убирающие кучи земли с дороги. Однажды даже какой-то новый трактор с вращающейся щеткой и баком с водой, который мыл заборы в районе лога по Абая.
Но надежда, что традицию помнят и поддержат, все же есть.
Хочется сказать спасибо тем, кто сегодня вышел на субботник...кого я увидел:
Сотрудники магазинов Белый ветер, Норма по Абая, несколько человек около университета (корпуса СХИ), студенты колледжа бытсервиса (ТУ-10), учителя и сотрудники школ №16 и 17, медики детской инфекционной больницы на Наримановке, студенты КИНЭУ, работники кафе Бархан и ресторана Фесла, салона красоты Миледи и детского центра Забава в 9 микр.
Дополняйте список, если кто еще посчитал не обременительным, не искал причину, чтобы не убрать свою территорию.
[Исправлено: yudjin, 22.04.2021 - 22:08]
А днем, между 15-16 часами , проехал через центр... конечно массового выхода жителей и коллективов ожидаемо не наблюдалось. Периодически попадались оранжевые жилеты, по 2-3 человека. Пару раз трактора, убирающие кучи земли с дороги. Однажды даже какой-то новый трактор с вращающейся щеткой и баком с водой, который мыл заборы в районе лога по Абая.
Но надежда, что традицию помнят и поддержат, все же есть.
Хочется сказать спасибо тем, кто сегодня вышел на субботник...кого я увидел:
Сотрудники магазинов Белый ветер, Норма по Абая, несколько человек около университета (корпуса СХИ), студенты колледжа бытсервиса (ТУ-10), учителя и сотрудники школ №16 и 17, медики детской инфекционной больницы на Наримановке, студенты КИНЭУ, работники кафе Бархан и ресторана Фесла, салона красоты Миледи и детского центра Забава в 9 микр.
Дополняйте список, если кто еще посчитал не обременительным, не искал причину, чтобы не убрать свою территорию.
[Исправлено: yudjin, 22.04.2021 - 22:08]
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 22:33
Веерные грабли – это лучший вариант для уборки газона. С их помощью можно аккуратно и быстро сгрести мусор, траву, опавшие листья. Тонкие и гибкие зубья не повредят насаждения и осуществят поверхностную аэрацию почвы.
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 22:36
Уже который год акимат наступает на одни и те же грабли !!
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 22:56
Цитата:
Серого волка на них нету. Он еще Ахметжанову и Ко растолковывал, что такие грабли не для газона и листвы, а землю разбивать. Но им что в лоб, что по лбу ...граблями!
Гога:
Уже который год акимат наступает на одни и те же грабли !!
Уже который год акимат наступает на одни и те же грабли !!
Серого волка на них нету. Он еще Ахметжанову и Ко растолковывал, что такие грабли не для газона и листвы, а землю разбивать. Но им что в лоб, что по лбу ...граблями!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7700
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 23:18
Цитата:
Серый волк может что-то внятно толковать? Думаю нет, поэтому его никто серьезно и не воспринимает)
yudjin:
Серого волка на них нету. Он еще Ахметжанову и Ко растолковывал, что такие грабли не для газона и листвы, а землю разбивать. Но им что в лоб, что по лбу ...граблями!
Серого волка на них нету. Он еще Ахметжанову и Ко растолковывал, что такие грабли не для газона и листвы, а землю разбивать. Но им что в лоб, что по лбу ...граблями!
Серый волк может что-то внятно толковать? Думаю нет, поэтому его никто серьезно и не воспринимает)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6843
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 23:23
Цитата:
Он это даже очень хорошо может.
abaika95:
Серый волк может что-то внятно толковать?
Серый волк может что-то внятно толковать?
Он это даже очень хорошо может.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10200
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 23:27
Цитата:
Если бы его не воспринимали - вас бы тут не было)))
abaika95:
Думаю нет, поэтому его никто серьезно и не воспринимает)
Думаю нет, поэтому его никто серьезно и не воспринимает)
Если бы его не воспринимали - вас бы тут не было)))
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