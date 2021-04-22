То,что ковид есть,и к сожелению есть летальные исходы-неоспоримо. Но и так же очевидно то,что чиновники пользуются этой ситуацией по своему усмотрению.Митинги запрещены даже официальные.А толпа на голосовании- это норма. Мне ,да и многим,не нравится тот факт,что людей считают за дураков.Всегда были и есть, недовольные любой властью.Но есть и лояльное большинство к власти.Но некоторые персонажи из министерств и акиматов,умудряются дискредидировать власть своими действиями по отношению к народу.Тем самым они уменьшают это лояльное большинство,которое в свою очередь ,рано или поздно,займет позицию недовольных. Видимо чиновники на высоких постах этого не осознают,или осознают ,но не в полной мере. Коррупция госчиновников,которую мы наблюдаем повсеместно,даже во время пандемии-это предательство родины.Это ущерб бюджету,а значит людям,которые платят налоги,а значит гражданам Казахстана.Что это,как не дискредитация всей системы государственной власти?Такие люди,только подбрасывают поводы для врагов внутренних и внешних,для расшатывания устоев государственности.Я уверен,что ряды министров и парламентарие просто необходимо прочесать,разбавить действительно грамотными и неравнодушными людьми-настоящими партиотами родины. Отбросить систему братсват,свойчужой.
Сергей kst: Но и так же очевидно то,что чиновники пользуются этой ситуацией по своему усмотрению.Митинги запрещены даже официальные.А толпа на голосовании- это норма.
Есть необходимые действия и те которые могут подождать Пример как с автобусами Да они битком А в кафе битком сидеть нельзя Но что теперь отменить автобусы из за этого? Нет нельзя А кафе может и на вынос работать Дальше по митингам Они сейчас необходимы как воздух? Без митингов и жизнь не жизнь? Вон прошлый год весь в митингах прошел И предприниматели и рынок и владельцы автовокзалов выходили Никого не задерживали Ну и никому проблемы не решили Власть может объявить что скопление людей запрещено Только кого это останавливало? Цитата:
Сергей kst: Коррупция госчиновников,которую мы наблюдаем повсеместно,даже во время пандемии-это предательство родины
Коррупция была всегда и было бы странно если бы она кончилась во время пандемии Некоторые даже во время войны умудрялись воровать и да не всегда карательный орган карал Иначе небыло бы столько разгильдяйства и проблем в тылу и на фронте
abaika95: Коррупция была всегда и было бы странно если бы она кончилась во время пандемии Некоторые даже во время войны умудрялись воровать и да не всегда карательный орган карал Иначе небыло бы столько разгильдяйства и проблем в тылу и на фронте
Я не сказал,что коррупции не было.А то,что она,как и другие попустительства , влияет на состояние людей и государства.И не нужно сравнивать с войной и тем более с тем временем,когда не успели оправится после гражданской,началась первая ,затем вторая.В каком состоянии были люди душевно и морально тогда,и в каком состоянии они сейчас.Это абсолютно разное. Необходимые меры-это сохранить социальную и психологическую устойчивость населения.Долго вы сможете просидеть в клетке?Посмотрите статистику по разводам.Как долго люди смогут жить с ограничением свободы? Вас видимо устраивает концлагерь,а меня нет.Кстати о войне,в то время было много таких испуганных,которые отсиделись спрятавшись.А те же разгильдяи,с ваших слов,хоть и разгильдяи,но были на войне. А у нас,карательный орган,использует ситуацию с пандемией как хочет,и по назначению и нет.Нужно быть немного дальновиднее.чтобы увидеть,что мы,люди,потихонечку сами соглашаемся со всеми ограничениями.Сами загоняем себя в клетку,соглашаемся с тотальным контролем.Человеку дана свобода выбора высшим законом нашей республики. А на счет митингов-мне плевать на них,я привел их в пример того,что власть придержащие рулят пандемией как хотят,сегодня желтая, завтра зеленая,послезавтра фиолетовая.При этом закрывая глаза на рост цен,кидая подачки,в виде маратория 90 дней на цену яйца С1 и масла,ха ха ха.Действия для дураков.
Во многом согласен с Сергеем кст. Нынешняя ситуация на процентов 80 политизирована, а нам втюхивают то, что все во благо здравоохранения. Пандемия с ее ограничениями очень удобный инструмент во властных руках. Это не только у нас, это практически во всем мире так. И в соседней России. Когда требуется включают ограничения и окрашивают регион в нужный цвет. В Беларуссии этого бардака нет и не было.Да и потом, медики уже выработали действенный протокол лечения, даже самых тяжелых. Значит все эти ограничения, ПЦР тесты можно минимизировать. Ведь медицина уже справляется с этой заразой. Ан нет не тут то было. Ограничения нас не оставляют. Ни планов построить на будущее, ни выехать по делам в соседнюю страну. НИЧЕГО.
Сергей kst: Я не сказал,что коррупции не было.А то,что она,как и другие попустительства , влияет на состояние людей и государства.И не нужно сравнивать с войной и тем более с тем временем,когда не успели оправится после гражданской,началась первая ,затем вторая.
Хорошо давайте сравним в довоенные царские годы,также воровали Сравним в послевоенные брежневские годы,воровали ещё больше Куда не ткни в истории всегда воровали Цитата:
Сергей kst: Необходимые меры-это сохранить социальную и психологическую устойчивость населения.Долго вы сможете просидеть в клетке?Посмотрите статистику по разводам.Как долго люди смогут жить с ограничением свободы?
В клетке не сижу Гуляю, дышу воздухом В кафе бываю Везде всё норм Где несвобода? В том что маски заставляют носить? Так пишут скоро и без пандемии будут заставлять это уже превентивная необходимость будет Цитата:
Сергей kst: А у нас,карательный орган,использует ситуацию с пандемией как хочет,и по назначению и нет.Нужно быть немного дальновиднее.чтобы увидеть,что мы,люди,потихонечку сами соглашаемся со всеми ограничениями.Сами загоняем себя в клетку,соглашаемся с тотальным контролем.Человеку дана свобода выбора высшим законом нашей республики.
Нужно быть ещё более дальноиденее чтобы понять что изначально карательные органы придуманы для того чтобы наказывать нарушителей порядка в обществе Но человек такая сугубо антисоциальная скотина что начал пользоваться тем что работая в карательных органах может преследовать свои личные цели От этого никуда не деться И мониторинговые группы в процентовке дают больше положительного КПД чем брака Цитата:
Сергей kst: А на счет митингов-мне плевать на них,я привел их в пример того,что власть придержащие рулят пандемией как хотят,сегодня желтая, завтра зеленая,послезавтра фиолетовая.При этом закрывая глаза на рост цен,кидая подачки,в виде маратория 90 дней на цену яйца С1 и масла,ха ха ха.Действия для дураков.
Ну когда то же это кончится Я понимаю если бы один Казахстан использовал карантин в своих целях то можно говорить что это неправильно Но весь мир то закрывается то открывается И этому пока конца и края не видно
Вот тут извините но вы наверно не вкурсе Изначально батька сказал что вируса нет Когда как народ умирал и все оппозиционные СМИ на перебой твердили что батька убивает свое население в угоду дешёвого популизма Потом с начала майдана батька резко переоублся и вирус откуда то нашелся в стране так и в Туркмении было То там штрафовали если человек носит маску теперь штрафуют если не носят Это о чём говорит? режимы с карикатурными диктаторами Белорусии и Туркмении оказались самыми людоедскими на постсовестком пространстве не в грош не ставящие жизнь своих граждан
abaika95: Где несвобода? В том что маски заставляют носить? Так пишут скоро и без пандемии будут заставлять это уже превентивная необходимость будет
Сами ответили на вопрос. Превентивные?При туберкулезе,желтухе острых форм гриппа и других болезнях,передающихся воздушно капельным масок не носили,а тут меры превентивные.От шизофрении не существует превентивных мер. Мнение свое не навязываю,но я убежден,что жить в намордниках и скафандрах никто не захочет.
Сергей kst: При туберкулезе,желтухе острых форм гриппа и других болезнях,передающихся воздушно капельным масок не носили,а тут меры превентивные.
При туберкулёзе маска сильно и не нужна за одно общение не заразишься Грипп раньше не такой злое...й был Сейчас совсем распоясался потому и будут маски везде Цитата:
Сергей kst: Мнение свое не навязываю,но я убежден,что жить в намордниках и скафандрах никто не захочет.
В 1949 году Джордж Оруеэлл написал книгу 1984 про тоталитарное будущее Где за всеми следят и преследуют Где даже дома нельзя что-то делать не попав под зоркий глаз большого брата И все прочитав книгу боялись этого Сейчас же у нас камеры по всему городу Все интернет поисковики,соц сети и даже уже мессенджеры привязаны к телефону и к которым у них есть доступ в медиафайлы и всей нашей информации Эту инфу по запросу спецслужб любая соц сеть сразу сольет За нами следят уже все кому не лень И что-то все это принимают как должное Никто не бурагозит Так и с масками будет
Реальный грипп был и остаётся всегда гриппом и в 2018-ом покосил не мало народу. В любом случае не меньше, чем корона в Казахстане (если верить официальным данным по короне в Казахстане). В германии иной раз по 20 тыс. и более за день заражаются
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