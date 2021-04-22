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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
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