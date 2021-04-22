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≡ С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41394
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 19:03
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На общегородской субботник сегодня, 22 апреля, вышли десятки чиновников городского акимата. Они разделились на три группы: первая очищала от листвы и окурков акиматовский сквер по ул. Пушкина, еще две поехали на ул. Алтынсарина и ул. Ворошилова.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4600
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 19:03
#1
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Почему то акиматовским и прокурорских сотрудников не видно на субботнике
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6834
Re: С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы...
Отправлено: 22.04.21 - 19:32
#2
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И статья хорошая и традиции соблюдены, ещё и в субботу выйдут. И детям в радость. ;-)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7374
С граблями и лопатами - чиновники и трудовые коллективы вышли на субботник в Костанае
Отправлено: 22.04.21 - 22:01
#3
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С утра провел субботник на работе, вечером во дворе...уже 5-ый день к ряду.
А днем, между 15-16 часами , проехал через центр... конечно массового выхода жителей и коллективов ожидаемо не наблюдалось. Периодически попадались оранжевые жилеты, по 2-3 человека. Пару раз трактора, убирающие кучи земли с дороги. Однажды даже какой-то новый трактор с вращающейся щеткой и баком с водой, который мыл заборы в районе лога по Абая.
Но надежда, что традицию помнят и поддержат, все же есть.
Хочется сказать спасибо тем, кто сегодня вышел на субботник...кого я увидел:
Сотрудники магазинов Белый ветер, Норма по Абая, несколько человек около университета (корпуса СХИ), студенты колледжа бытсервиса (ТУ-10), учителя и сотрудники школ №16 и 17, медики детской инфекционной больницы на Наримановке, студенты КИНЭУ, работники кафе Бархан и ресторана Фесла, салона красоты Миледи и детского центра Забава в 9 микр.

Дополняйте список, если кто еще посчитал не обременительным, не искал причину, чтобы не убрать свою территорию.

[Исправлено: yudjin, 22.04.2021 - 22:08]
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