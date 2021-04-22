Отправлено: - 21:46

abaika95:

С той с которой где он умеет и магет

Цитата:По подробнее можно?А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже.Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно.