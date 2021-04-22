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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41394
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4600
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 19:23
#30
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Человеку много не надо, работу с хорошей зарплатой и комфортное жилье. Богатая ресурсами земля при советах кормила половину всего земного шара. А теперь самим жителям этой земли не хватает. Куда уходят богатства? Вот корень всей проблемы
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6834
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 19:34
#31
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Цитата:
abaika95:
что Навальный с другой то стороны хороший человек

Не подскажите с какой?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6834
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 19:36
#32
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Цитата:
Victor Yang:
всё волшебным образом случится и заживём "как в Европе".

В Европе тоже работать нужно, чтобы всеми благами наслаждаться. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 21:27
#33
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Цитата:
elektron:
Не подскажите с какой?

С той с которой где он умеет и магет
А власть поздно это поняла и проиграла войну за молодежь и повестку)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6834
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 21:46
#34
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Цитата:
abaika95:
С той с которой где он умеет и магет

По подробнее можно?
А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже.
Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 22:04
#35
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Цитата:
elektron:
По подробнее можно? А то как то голословно всё. Министр сидит, губер тоже. Когда факты есть, до и сажают по приговору. А так бабка на лавочке сказала, всё дело заводить нужно.

Вы насчет чего сейчас? Какой Губер какой министр?)
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Страница 3 из 3«123
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