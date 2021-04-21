Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
Самое высокое в Костанайской области жилое здание возводят на ул. Быковского в районе КЖБИ, напротив детской областной больницы. К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание. Читать новость
К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание.
Характерная черта исполнительной власти и бывшей и нынешней. Те всё распродали и прощёлкали, теперь ни детских садов ни общежитий. Нынешние про садики вообще забыли, а общаги лепят на головы горожан. Управленцы едриткудрит.
А кто теперь владеет детским садом, точнее надо смотреть кто первый забрал у детей здание?
Victor Yang: Сидеть-то он сидит, но такие объявления не дублирует там.
Разве? Вроде всегда размещают посты по слушаниям Цитата:
Victor Yang: Вот именно - один ИЗ. Но заставляют выписывать только его.
Ну ещё бы заставляли выписывать другие тут бы все бюджетники взвыли)) а так один региональный информисточник вполне достаточно чтобы знать что и где будет? Если человек не прочёл газету которую выписал то наверно он сам виноват уже) Цитата:
peshexod: Характерная черта исполнительной власти и бывшей и нынешней. Те всё распродали и прощёлкали, теперь ни детских садов ни общежитий.
Лень втягиваться в полемику но выделю один факт что на всем постсоветском пространстве в начале 90ых произошел развал экономики,промышленности и началась приватизация И на территории от Калининграда до Сахалина такая ситуация с садами и стройками От этого пока никуда не деться
elektron: Так в том то и дело, что когда на одну заставляют, другую уже может и не выпишешь? А на ту, что заставляют не читают, насильно мил не будешь
Ну это такая же логика как бабушке назло уши отморожу) Сталинский путь вполне читабельный это же не зелёное яблоко)) можно и почитать на досуге узнать чем область живёт Не убийствами и мусором а вполне и всякими проектами и решениями)
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