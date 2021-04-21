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≡ Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41394
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
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Самое высокое в Костанайской области жилое здание возводят на ул. Быковского в районе КЖБИ, напротив детской областной больницы. К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 18:06
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, объявление необязательно должно быть в Ленинском Пути.

Конечно не обязательно,но сталинский путь один из передатчиков информации
Цитата:
Victor Yang:
Во-вторых, такие объявления нужно действительно ДОНОСИТЬ - я вот вообще их не читаю. Крупные проекты нужно в соц сетях публиковать хотя бы.

В соц сетях сталинский путь вроде как также сидит и там все свои статьи публикует
Даже сайт есть
Тоесть охват идёт в процентовке большой аудитории
Цитата:
Victor Yang:
А в-третьих, в близлежащих домах бюджетников может и не оказаться.

Никто не мешает выписать газету чтобы быть в курсе
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13885
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 18:45
#16
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Цитата:
abaika95:
В соц сетях сталинский путь вроде как также сидит и там все свои статьи публикует

Сидеть-то он сидит, но такие объявления не дублирует там.
Цитата:
abaika95:
один из передатчиков информации

Вот именно - один ИЗ. Но заставляют выписывать только его.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11691
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 19:54
#17
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похоже из форумчан один Янг не читает
другую газету. даже поуехавшие из дальнего зарубежья часто на нее ссылаются. старые обиды что его комменты там стирали дают себя знать.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3892
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 22.04.21 - 10:25
#18
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Цитата:
К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание.

Характерная черта исполнительной власти и бывшей и нынешней.
Те всё распродали и прощёлкали, теперь ни детских садов ни общежитий.
Нынешние про садики вообще забыли, а общаги лепят на головы горожан.
Управленцы едриткудрит.

А кто теперь владеет детским садом, точнее надо смотреть кто первый забрал у детей здание?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 22.04.21 - 10:44
#19
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Цитата:
Victor Yang:
Сидеть-то он сидит, но такие объявления не дублирует там.

Разве? Вроде всегда размещают посты по слушаниям Цитата:
Victor Yang:
Вот именно - один ИЗ. Но заставляют выписывать только его.

Ну ещё бы заставляли выписывать другие тут бы все бюджетники взвыли)) а так один региональный информисточник вполне достаточно чтобы знать что и где будет? Если человек не прочёл газету которую выписал то наверно он сам виноват уже)
Цитата:
peshexod:
Характерная черта исполнительной власти и бывшей и нынешней. Те всё распродали и прощёлкали, теперь ни детских садов ни общежитий.

Лень втягиваться в полемику но выделю один факт что на всем постсоветском пространстве в начале 90ых произошел развал экономики,промышленности и началась приватизация
И на территории от Калининграда до Сахалина такая ситуация с садами и стройками
От этого пока никуда не деться

[Исправлено: abaika95, 22.04.2021 - 10:45]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6834
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 22.04.21 - 19:46
#20
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Цитата:
abaika95:
Никто не мешает выписать газету чтобы быть в курсе

Так в том то и дело, что когда на одну заставляют, другую уже может и не выпишешь?
А на ту, что заставляют не читают, насильно мил не будешь :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 22.04.21 - 21:25
#21
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Цитата:
elektron:
Так в том то и дело, что когда на одну заставляют, другую уже может и не выпишешь? А на ту, что заставляют не читают, насильно мил не будешь

Ну это такая же логика как бабушке назло уши отморожу)
Сталинский путь вполне читабельный это же не зелёное яблоко)) можно и почитать на досуге узнать чем область живёт
Не убийствами и мусором а вполне и всякими проектами и решениями)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6834
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 22.04.21 - 21:34
#22
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Цитата:
abaika95:
можно и почитать на досуге

Можно, но без принудиловки.
Пора определяться, диктатура или капитализм, на два стула без социализма не сядешь :lol:
Иначе дойдём до логики:-
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