Отправлено: - 13:57

Сергей kst:

Посмотрите выступление высшего военного командования России,там говорилось,что все военнослужащие учавствующие в Параде Победы 9 Мая(и не только) привиты от ковид.Это одно,и второе,в России вакцинация идет полным ходом. Двойные стандарты-это дядя Сэм со своим стадом.

Цитата:В России привиты всего 10% населения страны.А у дяди Сэма в стране привито почти 90% населения страны.