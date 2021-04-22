Тот самый: А Навального дотравят в колонии, либо серьёзно подорвут здоровье.
почему вы и Ко не беспокоитесь так о других осужденных? Этот шут гороховый уже надоел всем здравомыслящим людям. Словил очередной хайп на типа "открытии", потом лоханулся на нем же. Но кучка верящих в "пришествие спасителя" продолжает свято верить, беспокоиться за него и дальше слушать и нести чушь!!!Когда в отношении этого персонажа "глаза" откроются, очёчки розовые спадут когда ... Забыть пора о нем. Он никто и ничто!
Сергей kst: Посмотрите выступление высшего военного командования России,там говорилось,что все военнослужащие учавствующие в Параде Победы 9 Мая(и не только) привиты от ковид.Это одно,и второе,в России вакцинация идет полным ходом. Двойные стандарты-это дядя Сэм со своим стадом.
В России привиты всего 10% населения страны. А у дяди Сэма в стране привито почти 90% населения страны.
Алиса: Но кучка верящих в "пришествие спасителя" продолжает свято верить, беспокоиться за него и дальше слушать и нести чушь!!!Когда в отношении этого персонажа "глаза" откроются, очёчки розовые спадут когда ... Забыть пора о нем. Он никто и ничто!
В кого тогда верить? Ну так, мне прям интересно теперь) Не, ну понятно что в себя в первую очередь). А из политиков? Кого поддерживать? За кого топить???
Dron: А у дяди Сэма в стране привито почти 90% населения страны.
а почему не 100 %? если уж врать , то по крупному. //23 марта 2021. Более 101 млн(из 325 миллионов населения) американцев уже получили хотя бы один из компонентов вакцины от коронавируса COVID-19, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Из них полностью привились от COVID-19 более 35 млн человек (10,5% населения).//
читаем внимательно- 10 (десять) процентов . причем Большинство из привившихся — люди старше 65 лет. и в тоже время- //По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано почти 30 млн заразившихся COVID-19 и более 532 тыс. умерших от него. Страна остается мировым лидером как по числу случаев заражения COVID-19, так и по количеству смертей от него.///
Того кто не призывает к беспорядкам, хотя бы и тем самым не подставляет своих последователей. А так же в того кто что-то ПРЕДЛАГАЕТ, а не призывает "разрушить старый мир", а там разберемся по ситуации. У такой стратегии нет будущего. Самое оптимальное - это требовать улучшения чего-то конкретного от конкретного чиновника. Не нравится система ЖКХ - требуйте изменений, при этом ПРЕДЛАГАЯ какие-то шаги, а не просто "нас так не устраивает - сделайте по-другому!". А Алёша ничего не предлагает - он может только обкакивать власть. Много шума из ничего. При этом неясно что он собирается делать на посту президента. Цитата:
Dron: А у дяди Сэма в стране привито почти 90% населения страны.
Есть философский закон перехода из количества в качество. Классический пример - со стаканом: Вот стакан - это сосуд, емкость 250 мл, из него можно пить. Можно увеличить его до 300 мл, до 400 мл. Но если его совсем сильно увеличить - литра до 1-1,5, то это уже будет не стакан, а ваза и у неё совсем другое предназначение. Возможно, что один навальный может держать в тонусе власть, но 10 таких просто устроят переворот по сговору, потом будут между собой драться и там уже ни до каких социалок дел не будет.
Несменяемости Путина на должности Президента РФ, принятое по его предложению сегодня Госдумой, является узурпацией власти.Что бы по надёжнее сидеть у власти ему пришлось окружить себя преданными ему людьми которые воруют у государства и народа и обогащаются. На что власть закрывает глаза а люди которые становятся против такой политики,становятся неугодными.
Хозяин: Или о российской политике можно рассуждать объективно, а вот про наши акиматы и пр. бюджетоедов - только положительно, ибо "на работе жеж"?
Всегда рассуждаю объективно в отличии от некоторых И всегда стараюсь соблюдать плюрализм мнений писал уже Г-н Розанов говорил что на каждое событие у человека должно быть 1000 мнений тогда и будет объективность Когда все пишут что Навальный-чмо я не хочу как все,я отвечу что Навальный с другой то стороны хороший человек и гражданин Когда все пишут что акимат-плохой и тут тоже я рассуждаю больше объективно и могу найти аргументы чтобы доказать Когда форум начнет писать что акимат-молодец и хорошо работает то и тут я найду другую сторону его деятельности Но пока не получается что-то Пока у всех,на всё только одна бетонная повестка Ну чтож сделаешь теперь Быть как все и стать толпой с одним мнением на всё?)) Скучно и тупо
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