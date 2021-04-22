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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41393
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4596
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 13:52
#15
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Цитата:
Тот самый:
А Навального дотравят в колонии, либо серьёзно подорвут здоровье.

почему вы и Ко не беспокоитесь так о других осужденных? Этот шут гороховый уже надоел всем здравомыслящим людям. Словил очередной хайп на типа "открытии", потом лоханулся на нем же. Но кучка верящих в "пришествие спасителя" продолжает свято верить, беспокоиться за него и дальше слушать и нести чушь!!!Когда в отношении этого персонажа "глаза" откроются, очёчки розовые спадут когда ... Забыть пора о нем. Он никто и ничто!
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Dron
§ Dron
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
07.10.14
Сообщений:
537
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 13:57
#16
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Цитата:
Сергей kst:
Посмотрите выступление высшего военного командования России,там говорилось,что все военнослужащие учавствующие в Параде Победы 9 Мая(и не только) привиты от ковид.Это одно,и второе,в России вакцинация идет полным ходом. Двойные стандарты-это дядя Сэм со своим стадом.


В России привиты всего 10% населения страны.
А у дяди Сэма в стране привито почти 90% населения страны.
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Dron
§ Dron
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
07.10.14
Сообщений:
537
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 14:00
#17
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Цитата:
Алиса:
Но кучка верящих в "пришествие спасителя" продолжает свято верить, беспокоиться за него и дальше слушать и нести чушь!!!Когда в отношении этого персонажа "глаза" откроются, очёчки розовые спадут когда ... Забыть пора о нем. Он никто и ничто!


В кого тогда верить? Ну так, мне прям интересно теперь) Не, ну понятно что в себя в первую очередь). А из политиков? Кого поддерживать? За кого топить???
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11688
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 14:06
#18
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Цитата:
Dron:
А у дяди Сэма в стране привито почти 90% населения страны.


а почему не 100 %? если уж врать , то по крупному.
//23 марта 2021.
Более 101 млн(из 325 миллионов населения) американцев уже получили хотя бы один из компонентов вакцины от коронавируса COVID-19, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Из них полностью привились от COVID-19 более 35 млн человек (10,5% населения).//

читаем внимательно- 10 (десять) процентов .
причем Большинство из привившихся — люди старше 65 лет.
и в тоже время-
//По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано почти 30 млн заразившихся COVID-19 и более 532 тыс. умерших от него. Страна остается мировым лидером как по числу случаев заражения COVID-19, так и по количеству смертей от него.///

[Исправлено: alex_60, 22.04.2021 - 14:13]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
244
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 14:09
#19
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Цитата:
Dron:
В России привиты всего 10% населения страны.


Разговор был о военых.Цитата:
Dron:

А у дяди Сэма в стране привито почти 90% населения страны.

Ну вот,а вы спрашиваете в кого верить.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13885
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 14:11
#20
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Цитата:
Dron:
Кого поддерживать?

Того кто не призывает к беспорядкам, хотя бы и тем самым не подставляет своих последователей. А так же в того кто что-то ПРЕДЛАГАЕТ, а не призывает "разрушить старый мир", а там разберемся по ситуации. У такой стратегии нет будущего. Самое оптимальное - это требовать улучшения чего-то конкретного от конкретного чиновника. Не нравится система ЖКХ - требуйте изменений, при этом ПРЕДЛАГАЯ какие-то шаги, а не просто "нас так не устраивает - сделайте по-другому!". А Алёша ничего не предлагает - он может только обкакивать власть. Много шума из ничего. При этом неясно что он собирается делать на посту президента.
Цитата:
Dron: А у дяди Сэма в стране привито почти 90% населения страны.
Это откуда такая информация?

[Исправлено: Victor Yang, 22.04.2021 - 14:17]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13885
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 14:23
#21
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Цитата:
Dron:
нужно как минимум 10 таких "Навальных".

Есть философский закон перехода из количества в качество. Классический пример - со стаканом: Вот стакан - это сосуд, емкость 250 мл, из него можно пить. Можно увеличить его до 300 мл, до 400 мл. Но если его совсем сильно увеличить - литра до 1-1,5, то это уже будет не стакан, а ваза и у неё совсем другое предназначение. Возможно, что один навальный может держать в тонусе власть, но 10 таких просто устроят переворот по сговору, потом будут между собой драться и там уже ни до каких социалок дел не будет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
274
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 14:33
#22
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Несменяемости Путина на должности Президента РФ, принятое по его предложению сегодня Госдумой, является узурпацией власти.Что бы по надёжнее сидеть у власти ему пришлось окружить себя преданными ему людьми которые воруют у государства и народа и обогащаются. На что власть закрывает глаза а люди которые становятся против такой политики,становятся неугодными.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11688
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 14:40
#23
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
принятое по его предложению сегодня Госдумой,


если уж копипастите со своих "источников",
то все равно думать надо.
когда сегодня?
это было месяц назад, 24 марта.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
165
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 14:43
#24
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Цитата:
Dron:
Телевизор чую часто смотрите) Вот у кого реально лапша свисает с ушей по пятки. Зобированые вы!!!

Кастрюлька на голову не давит?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7690
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 15:03
#25
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К 20летию захвата НТВ
Лучше и не скажешь ничего о Путинизме в России

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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
113
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 17:45
#26
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Цитата:
abaika95:
А будь таких Навальных 10? То Россия уже бы как Швеция жила наверно)) Так что гражданам России памятник надо Лехаиму ставить а не песочить

бабайку хакнули :lol:
Или о российской политике можно рассуждать объективно, а вот про наши акиматы и пр. бюджетоедов - только положительно, ибо "на работе жеж"?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7690
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 18:07
#27
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Цитата:
Хозяин:
Или о российской политике можно рассуждать объективно, а вот про наши акиматы и пр. бюджетоедов - только положительно, ибо "на работе жеж"?

Всегда рассуждаю объективно в отличии от некоторых
И всегда стараюсь соблюдать плюрализм мнений писал уже
Г-н Розанов говорил что на каждое событие у человека должно быть 1000 мнений тогда и будет объективность
Когда все пишут что Навальный-чмо я не хочу как все,я отвечу что Навальный с другой то стороны хороший человек и гражданин
Когда все пишут что акимат-плохой и тут тоже я рассуждаю больше объективно и могу найти аргументы чтобы доказать
Когда форум начнет писать что акимат-молодец и хорошо работает то и тут я найду другую сторону его деятельности
Но пока не получается что-то
Пока у всех,на всё только одна бетонная повестка
Ну чтож сделаешь теперь
Быть как все и стать толпой с одним мнением на всё?))
Скучно и тупо
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