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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41390
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
Свободу Навальному!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13881
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:55
Бездельники. В соц.сетях начинаешь таких спрашивать - что вам ваш Лёшенька дался? Идите работать, если что-то не устраивает. Ответ такой обычно: сами работайте на своего Путина, а я туда не за Навального вышел, а хочу чтобы цены были низкими и зарплата была достойной.
Вот что у таких людей в голове? Митинг в поддержку Навального, но им на него наплевать. Работать, расти, учиться не хотят - им подавай все на блюдечке. Будто, если уйдёт Путин и придёт Навальный или кто-то другой из оппозиции - всё волшебным образом случится и заживём "как в Европе".
Вот что у таких людей в голове? Митинг в поддержку Навального, но им на него наплевать. Работать, расти, учиться не хотят - им подавай все на блюдечке. Будто, если уйдёт Путин и придёт Навальный или кто-то другой из оппозиции - всё волшебным образом случится и заживём "как в Европе".
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11684
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 10:01
у местного члена секты пациента
смотрю истерика с утра.
в состояние исступления вошла.
смотрю истерика с утра.
в состояние исступления вошла.
В
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 23.12.06
- Сообщений:
- 7591
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 10:02
Я бы, на месте Алёши, серьёзно напрягся - он лично протестантам сейчас гораздо полезнее был бы в виде сакральной жертвы, чем узника совести!
Ну там, NLM (Navalny Life Matters), и вот это вот всё.
Так что на его месте, я бы на проверяющих его ежечасно сотрудников с видеокамерами не жаловался, а молился.
Ну там, NLM (Navalny Life Matters), и вот это вот всё.
Так что на его месте, я бы на проверяющих его ежечасно сотрудников с видеокамерами не жаловался, а молился.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11684
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 10:09
в Москве задержано всего 29 человек....
и то среди них- Соболь,Ярмыш,Рыжков....
похоже плюнули москвичи на судьбу зека..
смачно так плюнули..
и то среди них- Соболь,Ярмыш,Рыжков....
похоже плюнули москвичи на судьбу зека..
смачно так плюнули..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 241
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 10:27
Фюрер резиновых уточек навальный,должен был сесть уже на второй раз,после первого условного.В конечном итоге правосудие, таки дало ему срок.Теперь, вполне ожидаемо,что фрау навальный ,как и пани тихановска,примет на себя тяжелое бремя предводителя каловых масс.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7682
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 10:37
Путин вчера послал федеральное собрание в котором поручил поднять социальные льготы для граждан РФ
Так что Навальный работает даже из зоны))
А будь таких Навальных 10? То Россия уже бы как Швеция жила наверно))
Так что гражданам России памятник надо Лехаиму ставить а не песочить
[Исправлено: abaika95, 22.04.2021 - 10:37]
Так что Навальный работает даже из зоны))
А будь таких Навальных 10? То Россия уже бы как Швеция жила наверно))
Так что гражданам России памятник надо Лехаиму ставить а не песочить
[Исправлено: abaika95, 22.04.2021 - 10:37]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1182
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 10:46
Ничего не изменится - население в целом равнодушное, были же новости в позапрошлом году про пытки заключённых во Владимирской колонии. И? Ничего.
А Навального дотравят в колонии, либо серьёзно подорвут здоровье. Выйдет стариком. Если и тогда не успокоится, то повторит сценарий Немцова. Куда катимся? К 2030-м годам, через 100 лет, снова вернутся массовые репрессии?
Цитата:
Ага, Цитата:
Ничего так двойные стандарты? При этом сама власть собирается провести парад 9 мая (и в прошлом году проводила не смотря на высокую смертность от коронавируса), референдум проводили летом. И никого пока не привлекли за "нарушение санитарно-эпидемиологических норм".
А Навального дотравят в колонии, либо серьёзно подорвут здоровье. Выйдет стариком. Если и тогда не успокоится, то повторит сценарий Немцова. Куда катимся? К 2030-м годам, через 100 лет, снова вернутся массовые репрессии?
Цитата:
alex_60:
в Москве задержано всего 29 человек.... и то среди них- Соболь,Ярмыш,Рыжков....
в Москве задержано всего 29 человек.... и то среди них- Соболь,Ярмыш,Рыжков....
Ага, Цитата:
Обе оппозиционерки являются фигурантами уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга 23 января.
Ничего так двойные стандарты? При этом сама власть собирается провести парад 9 мая (и в прошлом году проводила не смотря на высокую смертность от коронавируса), референдум проводили летом. И никого пока не привлекли за "нарушение санитарно-эпидемиологических норм".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 46
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 11:03
Цитата:
Оо,как спич то ужался,уже без аббревиатур
Накой он вам сдался,этот наваленый?
В Великой степи то все благополучно с узниками совести?
юля елиссева:
Свободу Навальному!
Свободу Навальному!
Оо,как спич то ужался,уже без аббревиатур
Накой он вам сдался,этот наваленый?
В Великой степи то все благополучно с узниками совести?
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 11:27
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 164
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 12:13
Цитата:
Принимай успокаивающие
юля елиссева:
Принимай успокаивающие
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 85
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 12:42
Да что они никак не уймутся со своим навальным, он им лапшу на уши вешает,а они верят ему и идут за ним как бараны за своим пастухом. Он как и аблязов, мозги людям промывает ради того чтобы свергнуть власть, самому встать у власти, разворовать и продать страну. Совсем люди этого не понимает, как маленькие дети, что им говорят, в то и верят
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