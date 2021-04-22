Отправлено: - 10:46

alex_60:

в Москве задержано всего 29 человек.... и то среди них- Соболь,Ярмыш,Рыжков....

Обе оппозиционерки являются фигурантами уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга 23 января.

Ничего не изменится - население в целом равнодушное, были же новости в позапрошлом году про пытки заключённых во Владимирской колонии. И? Ничего.А Навального дотравят в колонии, либо серьёзно подорвут здоровье. Выйдет стариком. Если и тогда не успокоится, то повторит сценарий Немцова. Куда катимся? К 2030-м годам, через 100 лет, снова вернутся массовые репрессии?Цитата:Ага, Цитата:Ничего так двойные стандарты? При этом сама власть собирается провести парад 9 мая (и в прошлом году проводила не смотря на высокую смертность от коронавируса), референдум проводили летом. И никого пока не привлекли за "нарушение санитарно-эпидемиологических норм".