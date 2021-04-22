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≡  В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41390
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
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21 апреля по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тысячи людей вышли на центральные площади и проспекты, скандировали лозунги.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2076
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:46
#1
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Свободу Навальному!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13881
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 09:55
#2
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Бездельники. В соц.сетях начинаешь таких спрашивать - что вам ваш Лёшенька дался? Идите работать, если что-то не устраивает. Ответ такой обычно: сами работайте на своего Путина, а я туда не за Навального вышел, а хочу чтобы цены были низкими и зарплата была достойной.
Вот что у таких людей в голове? Митинг в поддержку Навального, но им на него наплевать. Работать, расти, учиться не хотят - им подавай все на блюдечке. Будто, если уйдёт Путин и придёт Навальный или кто-то другой из оппозиции - всё волшебным образом случится и заживём "как в Европе".
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11684
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 10:01
#3
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у местного члена секты пациента
смотрю истерика с утра.
в состояние исступления вошла.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7591
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 10:02
#4
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Я бы, на месте Алёши, серьёзно напрягся - он лично протестантам сейчас гораздо полезнее был бы в виде сакральной жертвы, чем узника совести!

Ну там, NLM (Navalny Life Matters), и вот это вот всё.

Так что на его месте, я бы на проверяющих его ежечасно сотрудников с видеокамерами не жаловался, а молился.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11684
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 10:09
#5
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в Москве задержано всего 29 человек....
и то среди них- Соболь,Ярмыш,Рыжков....
похоже плюнули москвичи на судьбу зека..
смачно так плюнули..
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
241
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 10:27
#6
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Фюрер резиновых уточек навальный,должен был сесть уже на второй раз,после первого условного.В конечном итоге правосудие, таки дало ему срок.Теперь, вполне ожидаемо,что фрау навальный ,как и пани тихановска,примет на себя тяжелое бремя предводителя каловых масс.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7682
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 10:37
#7
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Путин вчера послал федеральное собрание в котором поручил поднять социальные льготы для граждан РФ
Так что Навальный работает даже из зоны))
А будь таких Навальных 10? То Россия уже бы как Швеция жила наверно))
Так что гражданам России памятник надо Лехаиму ставить а не песочить

[Исправлено: abaika95, 22.04.2021 - 10:37]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1182
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 10:46
#8
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Ничего не изменится - население в целом равнодушное, были же новости в позапрошлом году про пытки заключённых во Владимирской колонии. И? Ничего.

А Навального дотравят в колонии, либо серьёзно подорвут здоровье. Выйдет стариком. Если и тогда не успокоится, то повторит сценарий Немцова. Куда катимся? К 2030-м годам, через 100 лет, снова вернутся массовые репрессии?

Цитата:
alex_60:
в Москве задержано всего 29 человек.... и то среди них- Соболь,Ярмыш,Рыжков....


Ага, Цитата:
Обе оппозиционерки являются фигурантами уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время митинга 23 января.


Ничего так двойные стандарты? При этом сама власть собирается провести парад 9 мая (и в прошлом году проводила не смотря на высокую смертность от коронавируса), референдум проводили летом. И никого пока не привлекли за "нарушение санитарно-эпидемиологических норм".
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
46
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 11:03
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Свободу Навальному!

Оо,как спич то ужался,уже без аббревиатур
Накой он вам сдался,этот наваленый?
В Великой степи то все благополучно с узниками совести?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2076
В крупных городах России прошли акции в поддержку Навального. Задержаны более 1 700 человек
Отправлено: 22.04.21 - 11:27
#10
Комментарий удален модератором.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
164
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 12:13
#11
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Цитата:
юля елиссева:

Принимай успокаивающие
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
85
Re: В крупных городах России прошли акции в поддержку...
Отправлено: 22.04.21 - 12:42
#12
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Да что они никак не уймутся со своим навальным, он им лапшу на уши вешает,а они верят ему и идут за ним как бараны за своим пастухом. Он как и аблязов, мозги людям промывает ради того чтобы свергнуть власть, самому встать у власти, разворовать и продать страну. Совсем люди этого не понимает, как маленькие дети, что им говорят, в то и верят
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