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Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41390
Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
Отправлено: 22.04.21 - 11:59
Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 22 апреля№ Напомним, 12 апреля Костанайская область уже попадала в "желтую" зону по темпам распространения КВИ.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 241
Re: Костанайская область снова перешла в "желтую" зону...
Отправлено: 22.04.21 - 11:59
То,что ковид есть,и к сожелению есть летальные исходы-неоспоримо.
Но и так же очевидно то,что чиновники пользуются этой ситуацией по своему усмотрению.Митинги запрещены даже официальные.А толпа на голосовании- это норма.
Мне ,да и многим,не нравится тот факт,что людей считают за дураков.Всегда были и есть, недовольные любой властью.Но есть и лояльное большинство к власти.Но некоторые персонажи из министерств и акиматов,умудряются дискредидировать власть своими действиями по отношению к народу.Тем самым они уменьшают это лояльное большинство,которое в свою очередь ,рано или поздно,займет позицию недовольных.
Видимо чиновники на высоких постах этого не осознают,или осознают ,но не в полной мере.
Коррупция госчиновников,которую мы наблюдаем повсеместно,даже во время пандемии-это предательство родины.Это ущерб бюджету,а значит людям,которые платят налоги,а значит гражданам Казахстана.Что это,как не дискредитация всей системы государственной власти?Такие люди,только подбрасывают поводы для врагов внутренних и внешних,для расшатывания устоев государственности.Я уверен,что ряды министров и парламентарие просто необходимо прочесать,разбавить действительно грамотными и неравнодушными людьми-настоящими партиотами родины. Отбросить систему братсват,свойчужой.
Но и так же очевидно то,что чиновники пользуются этой ситуацией по своему усмотрению.Митинги запрещены даже официальные.А толпа на голосовании- это норма.
Мне ,да и многим,не нравится тот факт,что людей считают за дураков.Всегда были и есть, недовольные любой властью.Но есть и лояльное большинство к власти.Но некоторые персонажи из министерств и акиматов,умудряются дискредидировать власть своими действиями по отношению к народу.Тем самым они уменьшают это лояльное большинство,которое в свою очередь ,рано или поздно,займет позицию недовольных.
Видимо чиновники на высоких постах этого не осознают,или осознают ,но не в полной мере.
Коррупция госчиновников,которую мы наблюдаем повсеместно,даже во время пандемии-это предательство родины.Это ущерб бюджету,а значит людям,которые платят налоги,а значит гражданам Казахстана.Что это,как не дискредитация всей системы государственной власти?Такие люди,только подбрасывают поводы для врагов внутренних и внешних,для расшатывания устоев государственности.Я уверен,что ряды министров и парламентарие просто необходимо прочесать,разбавить действительно грамотными и неравнодушными людьми-настоящими партиотами родины. Отбросить систему братсват,свойчужой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7682
Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
Отправлено: 22.04.21 - 12:23
Цитата:
Есть необходимые действия и те которые могут подождать
Пример как с автобусами
Да они битком
А в кафе битком сидеть нельзя
Но что теперь отменить автобусы из за этого? Нет нельзя
А кафе может и на вынос работать
Дальше по митингам
Они сейчас необходимы как воздух? Без митингов и жизнь не жизнь?
Вон прошлый год весь в митингах прошел
И предприниматели и рынок и владельцы автовокзалов выходили
Никого не задерживали
Ну и никому проблемы не решили
Власть может объявить что скопление людей запрещено
Только кого это останавливало?
Цитата:
Коррупция была всегда и было бы странно если бы она кончилась во время пандемии
Некоторые даже во время войны умудрялись воровать и да не всегда карательный орган карал
Иначе небыло бы столько разгильдяйства и проблем в тылу и на фронте
Сергей kst:
Но и так же очевидно то,что чиновники пользуются этой ситуацией по своему усмотрению.Митинги запрещены даже официальные.А толпа на голосовании- это норма.
Но и так же очевидно то,что чиновники пользуются этой ситуацией по своему усмотрению.Митинги запрещены даже официальные.А толпа на голосовании- это норма.
Есть необходимые действия и те которые могут подождать
Пример как с автобусами
Да они битком
А в кафе битком сидеть нельзя
Но что теперь отменить автобусы из за этого? Нет нельзя
А кафе может и на вынос работать
Дальше по митингам
Они сейчас необходимы как воздух? Без митингов и жизнь не жизнь?
Вон прошлый год весь в митингах прошел
И предприниматели и рынок и владельцы автовокзалов выходили
Никого не задерживали
Ну и никому проблемы не решили
Власть может объявить что скопление людей запрещено
Только кого это останавливало?
Цитата:
Сергей kst:
Коррупция госчиновников,которую мы наблюдаем повсеместно,даже во время пандемии-это предательство родины
Коррупция госчиновников,которую мы наблюдаем повсеместно,даже во время пандемии-это предательство родины
Коррупция была всегда и было бы странно если бы она кончилась во время пандемии
Некоторые даже во время войны умудрялись воровать и да не всегда карательный орган карал
Иначе небыло бы столько разгильдяйства и проблем в тылу и на фронте
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 241
Костанайская область снова перешла в "желтую" зону из "зеленой"
Отправлено: 22.04.21 - 13:17
Цитата:
Я не сказал,что коррупции не было.А то,что она,как и другие попустительства , влияет на состояние людей и государства.И не нужно сравнивать с войной и тем более с тем временем,когда не успели оправится после гражданской,началась первая ,затем вторая.В каком состоянии были люди душевно и морально тогда,и в каком состоянии они сейчас.Это абсолютно разное.
Необходимые меры-это сохранить социальную и психологическую устойчивость населения.Долго вы сможете просидеть в клетке?Посмотрите статистику по разводам.Как долго люди смогут жить с ограничением свободы? Вас видимо устраивает концлагерь,а меня нет.Кстати о войне,в то время было много таких испуганных,которые отсиделись спрятавшись.А те же разгильдяи,с ваших слов,хоть и разгильдяи,но были на войне.
А у нас,карательный орган,использует ситуацию с пандемией как хочет,и по назначению и нет.Нужно быть немного дальновиднее.чтобы увидеть,что мы,люди,потихонечку сами соглашаемся со всеми ограничениями.Сами загоняем себя в клетку,соглашаемся с тотальным контролем.Человеку дана свобода выбора высшим законом нашей республики.
А на счет митингов-мне плевать на них,я привел их в пример того,что власть придержащие рулят пандемией как хотят,сегодня желтая, завтра зеленая,послезавтра фиолетовая.При этом закрывая глаза на рост цен,кидая подачки,в виде маратория 90 дней на цену яйца С1 и масла,ха ха ха.Действия для дураков.
abaika95:
Коррупция была всегда и было бы странно если бы она кончилась во время пандемии Некоторые даже во время войны умудрялись воровать и да не всегда карательный орган карал Иначе небыло бы столько разгильдяйства и проблем в тылу и на фронте
Коррупция была всегда и было бы странно если бы она кончилась во время пандемии Некоторые даже во время войны умудрялись воровать и да не всегда карательный орган карал Иначе небыло бы столько разгильдяйства и проблем в тылу и на фронте
Я не сказал,что коррупции не было.А то,что она,как и другие попустительства , влияет на состояние людей и государства.И не нужно сравнивать с войной и тем более с тем временем,когда не успели оправится после гражданской,началась первая ,затем вторая.В каком состоянии были люди душевно и морально тогда,и в каком состоянии они сейчас.Это абсолютно разное.
Необходимые меры-это сохранить социальную и психологическую устойчивость населения.Долго вы сможете просидеть в клетке?Посмотрите статистику по разводам.Как долго люди смогут жить с ограничением свободы? Вас видимо устраивает концлагерь,а меня нет.Кстати о войне,в то время было много таких испуганных,которые отсиделись спрятавшись.А те же разгильдяи,с ваших слов,хоть и разгильдяи,но были на войне.
А у нас,карательный орган,использует ситуацию с пандемией как хочет,и по назначению и нет.Нужно быть немного дальновиднее.чтобы увидеть,что мы,люди,потихонечку сами соглашаемся со всеми ограничениями.Сами загоняем себя в клетку,соглашаемся с тотальным контролем.Человеку дана свобода выбора высшим законом нашей республики.
А на счет митингов-мне плевать на них,я привел их в пример того,что власть придержащие рулят пандемией как хотят,сегодня желтая, завтра зеленая,послезавтра фиолетовая.При этом закрывая глаза на рост цен,кидая подачки,в виде маратория 90 дней на цену яйца С1 и масла,ха ха ха.Действия для дураков.
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