Отправлено: - 12:23

Сергей kst:

Но и так же очевидно то,что чиновники пользуются этой ситуацией по своему усмотрению.Митинги запрещены даже официальные.А толпа на голосовании- это норма.

Сергей kst:

Коррупция госчиновников,которую мы наблюдаем повсеместно,даже во время пандемии-это предательство родины

Цитата:Есть необходимые действия и те которые могут подождатьПример как с автобусамиДа они биткомА в кафе битком сидеть нельзяНо что теперь отменить автобусы из за этого? Нет нельзяА кафе может и на вынос работатьДальше по митингамОни сейчас необходимы как воздух? Без митингов и жизнь не жизнь?Вон прошлый год весь в митингах прошелИ предприниматели и рынок и владельцы автовокзалов выходилиНикого не задерживалиНу и никому проблемы не решилиВласть может объявить что скопление людей запрещеноТолько кого это останавливало?Цитата:Коррупция была всегда и было бы странно если бы она кончилась во время пандемииНекоторые даже во время войны умудрялись воровать и да не всегда карательный орган каралИначе небыло бы столько разгильдяйства и проблем в тылу и на фронте