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≡ Субботники Кустаная. Многолетняя почти исчезнувшая традиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41390
Субботники Кустаная. Многолетняя почти исчезнувшая традиция
Отправлено: 22.04.21 - 10:55
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Кустанайцы, наряду с жителями огромной страны, ежегодно 22 апреля брались за грабли и лопаты, чтобы после зимы навести порядок в месте, где они живут. На улицы и во дворы выходили трудовые коллективы, школьники и студенты, жители многоквартирных домов. Труд для всеобщего блага ни тогда, ни сейчас еще никому не навредил.
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* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
241
Re: Субботники Кустаная. Многолетняя почти исчезнувшая традиция
Отправлено: 22.04.21 - 10:55
#1
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Цитата:
В школьном сквере кипит работа. Учащиеся сгребают и уносят на носилках прошлогоднюю листву, вскапывают и боронят землю между деревьями. Сквер принял нарядный вид.

Источник:

Ностальжи и романтИк.
Теперь помимо листьев-кучи пластика и полиэтиленовых пакетов.
И в то время были люди, не обремененные соблюдением чистоты.Только в век прогресса и высоких западных ценностей,
продуктов жизни и деятельности таких людей существенно прибавилось.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4595
Re: Субботники Кустаная. Многолетняя почти исчезнувшая традиция
Отправлено: 22.04.21 - 11:39
#2
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Цитата:
Сергей kst:
не обремененные соблюдением чистоты.

и прям бросается в глаза, что люди просто фотографируются, живые эмоции, настроение ..... а не позируют с выставлением ног вперед (как обезьяны сегодня: что ни фото - бедные не знают как выкрутить ноги,чтобы казаться худее,стройнее, длинноногее :oops:) :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7372
Субботники Кустаная. Многолетняя почти исчезнувшая традиция
Отправлено: 22.04.21 - 11:45
#3
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Цитата:
Сергей kst:
Только в век прогресса и высоких западных ценностей, продуктов жизни и деятельности таких людей существенно прибавилось.

Коротко это называется "потребл...тство".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21656
Субботники Кустаная. Многолетняя почти исчезнувшая традиция
Отправлено: 22.04.21 - 12:25
#4
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Хорошо помню субботники.
Особенно - школьные... :lol: :lol: :oops:
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