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Кустанайцы, наряду с жителями огромной страны, ежегодно 22 апреля брались за грабли и лопаты, чтобы после зимы навести порядок в месте, где они живут. На улицы и во дворы выходили трудовые коллективы, школьники и студенты, жители многоквартирных домов. Труд для всеобщего блага ни тогда, ни сейчас еще никому не навредил.